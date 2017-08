Granit Xhaka encensé par la presse anglaise

Granit Xhaka recueille toutes les louanges après sa performance de dimanche face à Chelsea lors du Community Shield de Wembley remporté aux tirs au but par Arsenal. Il a été désigné «man of the match».

«Dominateur» et «brillant»: tels sont les deux qualificatifs décernés au demi de l'équipe de Suisse par la presse anglaise. Au cours de cette rencontre, Granit Xhaka a été à l'origine de quatre actions dangereuses des Gunners, dont celle qui a amené l'égalisation de Sead Kolasinac. Les statistiques soulignent qu'il a touché le ballon à 106 reprises et qu'il a été crédité d'un pourcentage de réussite de 90 % dans ses passes.

Après des débuts laborieux sous ses nouvelles couleurs l'an dernier, le transfuge du Borussia Mönchengladbach a donné sa pleine mesure après l'instauration par Arsène Wenger d'un nouveau schéma de jeu en 3-4-3. Il est en passe de s'affirmer comme le dépositaire du jeu.

Arsenal et Granit Xhaka débuteront leur saison de Premier League ce vendredi à l'occasion de la venue à l'Emirates de Leicester City. (ats/nxp)