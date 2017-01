Gascoigne de retour en cure de désintoxication

«Paul veut que tout le monde sache qu'il est en cure. Il fait de gros efforts pour se libérer de ses démons et arrêter l'alcool en 2017. Je ne suis pas croyant, mais pour ceux d'entre vous qui l'êtes, faites une prière pour lui», écrit Terry Baker dans un communiqué publié sur la page Facebook de l'agence A1 Sporting Speakers.

Cette annonce intervient une semaine après que «Gazza», 49 ans, a été hospitalisé pour une fracture du crâne, à la suite d'une rixe alcoolisée dans un hôtel de Londres. Selon des témoins cités par les médias britanniques, l'ex-international aux 57 sélections aurait proféré des «insultes racistes» envers d'autres clients du lieu et cherchait à tripoter des femmes tout en lançant de l'argent.

Ravagé par l'alcool

L'agent de Gascoigne a déclaré que l'ancien joueur avait connu un «annus horribilis» en 2016, après la disparition de son neveu, âgé de 22 ans. Il souffrait de problèmes mentaux et a été retrouvé mort dans l'appartement de sa petite amie. L'ex-milieu de Newcastle et Tottenham a multiplié les écarts de conduite depuis son dernier match professionnel en 2004. Il souffre d'alcoolisme depuis plus de vingt ans et a cumulé les séjours en cure.

Son état de santé suscite régulièrement une vive inquiétude au Royaume-Uni, notamment à l'occasion de la publication de photos montrant un homme terriblement vieilli et ravagé par l'alcool. (si/nxp)