Gabriel Jesus sera absent «deux à trois mois»

L'attaquant brésilien de Manchester City Gabriel Jesus, opéré jeudi à Barcelone d'une fracture du pied droit, pourrait ne pas revenir en jeu cette saison, a révélé vendredi son entraîneur Pep Guardiola.

«Il y a eu une opération hier (jeudi). Cela s'est bien passé. L'important maintenant c'est la récupération. Il reviendra quand il sera en forme. Je ne sais pas si ce sera cette saison ou la saison prochaine. Sa récupération va durer de deux à trois mois», a déclaré l'Espagnol en conférence de presse, avant le déplacement à Huddersfield (D2) samedi en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre.

Arrivé en janvier en provenance de Palmeiras, Gabriel Jesus (19 ans) avait marqué trois buts lors de ses quatre premiers matches de championnat, avant de sortir lundi soir à la 15e minute de la victoire à Bournemouth (2-0), visiblement touché à un pied.

Depuis son arrivée, le jeune joueur avait séduit son entraîneur, Guardiola qui l'a aligné à plusieurs occasions au milieu d'un trio offensif très jeune, composé de lui, Leroy Sané et Raheem Sterling.

A Barcelone, Gabriel Jesus a reçu la visite de son coéquipier en équipe du Brésil, Neymar, qui a tweeté jeudi: «C'est bon de voir que tu vas bien, mon gars... On est ensemble mon petit.» Message accompagné d'une photo où on les voit souriants, et Gabriel Jesus alité. Les deux attaquants avaient été les principaux protagonistes de la première médaille d'or remportée par le foot brésilien, en août dernier aux JO-2016 de Rio.

Avec la Seleçao, celui qui était devenu l'avant-centre titulaire du sélectionneur Tite va manquer deux rendez-vous des qualifications pour le Mondial 2018, fin mars, contre l'Uruguay et le Paraguay. Le Brésil est premier de la poule sud-américaine.

La solution Agüero

A Manchester City, Guardiola avait relégué sur le banc la vedette argentine Sergio Agüero, lors des trois dernières sorties de ses Citizens. Le Catalan a refusé ce week-end d'assurer qu'Agüero resterait à City à la fin de la saison.

Vendredi, Guardiola s'est toutefois dit impressionné par les efforts de l'Argentin pour retrouver une place de titulaire. «Ce n'est pas facile pour les joueurs qui ne jouent pas. Etre plus professionnel que ça, c'est impossible. Sergio l'a fait», a apprécié le Catalan. «Il l'a montré quand il est entré contre Swansea ou contre Bournemouth après la blessure de Gabriel. Il est entré, il a bien joué et a été impliqué dans le second but. Je n'ai aucun doute sur ses qualités, elles ont toujours été là», a déclaré Guardiola.

«Sergio a fait ce qu'il a toujours fait durant sa carrière, rien de plus. Ce que je demande à Gabriel Jesus, je ne le demande pas aux défenseurs centraux ou à Iheanacho (ndlr: l'autre avant-centre de l'équipe) ou aux ailiers. Tous les joueurs ont leurs propres qualités et doivent les montrer», a-t-il dit.

Agüero a marqué 18 buts en 27 matches toutes compétitions confondues avec les Citizens cette saison. (AFP/nxp)