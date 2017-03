France-Espagne: deux destins et quelques tournants

Il faut sans doute remonter à plus de trente ans pour comprendre que par-delà un France-Espagne basculent souvent les destins de deux pays, de deux sélections. C’est un fait: les «Bleus» et la «Roja» ont souvent marché côte à côte avant de prendre des chemins opposés. Leurs confrontations ont souvent tracé leurs feuilles de route respectives, le vainqueur prenant la direction des étoiles, le perdant demeurant cantonné à un rôle de faire-valoir (1998, 2000 et 2006 pour nos voisins; 2008, 2010 et 2012 pour les Espagnols).

Que nous réserve donc leur 35e opposition, ce mardi 28 mars à Paris? Bien malin qui peut le dire, mais le vent parle pour les Français, qui reposent peut-être sur la plus belle génération de leur histoire. Et quand on sait ce qu’ils ont réalisé par le passé, cela pourrait faire très mal. En 2018 comme en 2020, voire bien au-delà.

En attendant de lorgner l’horizon, le coup d’œil dans le rétro est nécessaire pour saisir que le rendez-vous du Stade de France est bien davantage qu’un match amical; il pourrait être un tournant dans l’histoire récente des deux équipes. Comme une confirmation pour des «Bleus» ultratalentueux. Comme un acte fondateur pour des Ibères qui cherchent à se remettre de leur désillusion de l’été dernier. Depuis 1984, les France-Espagne ont souvent bouleversé les destinées et dessiné des heures de gloire. Rappel.

1984: une boulette et un palmarès égal

Toute sa vie sans doute, il se mordra les doigts de les avoir eus brûlants sur ce coup franc de Michel Platini. Rappelez-vous: finale de l’Euro 1984, 57e minute. L’Espagne tient tête à la France, sur la pelouse du Parc des Princes. En jeu, un titre continental. Mais ce soir-là, après avoir été exemplaire tout au long du tournoi, Luis Arconada – puisque c’est de lui dont il s’agit – laisse curieusement filer la frappe de «Platoche» sous son ventre. Une bourde dont la «Roja» ne se remettra jamais, Bruno Bellone corsant l’addition à la 90e. Et la France égalant l’Espagne – championne d’Europe en 1964 – en termes de palmarès.

1991: la bascule pour «Platoche»

Sept ans après avoir «tué» les Ibères crampons aux pieds, Michel Platini voit se dessiner l’acte fondateur de son mandat de sélectionneur. Après avoir manqué les billets pour l’Euro 1998 et la Coupe du monde 1990, la France se doit de disputer l’Euro 1992. Sous l’impulsion de l’ancien Ballon d’or, elle prend le meilleur sur ses principaux rivaux de groupe. Le 20 février 1991, au Parc des Princes, Jean-Pierre Papin et ses partenaires dansent autour d’un adversaire comme rarement ils avaient pu le faire dans les deux ou trois années précédentes. Même l’ouverture de la marque de Bakero (10e) ne fait pas trembler les Français, qui mettent le feu. Sauzée (14e), Papin (58e) et Blanc (77e) foudroient ainsi l’Espagne. C’est le début d’une belle histoire qui s’arrêtera malheureusement pour eux en phase de poules de l’Euro suédois, alors même qu’ils en étaient les grands favoris. A noter que Didier Deschamps, actuel sélectionneur, était entré en jeu à la 82e minute.

1998: la première pierre

La France fête en grande pompe l’inauguration du Stade de France, l’antre bâti pour «sa» Coupe du monde. Disputé dans les frimas, le match n’atteint pas des sommets, mais Zinédine Zidane l’éclaire en faisant trembler une fois les filets. C’est ici la première pierre qui mènera six mois plus tard le «Turinois» et ses partenaires au titre mondial. Pas un hasard si cette grande première au «SdF» a été signée d’un «Z» qui deviendra ensuite «ZZ», un doublé, contre le Brésil.

2000: la confirmation

Deux ans après avoir cueilli le Graal, les Français sont encore plus forts – car plus complets – qu’en 1998. Ils marchent carrément sur l’eau et sur l’Euro 2000. Mais cela ne les empêche pas de connaître une grosse frayeur en quart de finale face à leurs voisins. Zidane – encore lui! – a ouvert la marque à la demi-heure, Gaizka Mendieta lui a répondu six minutes plus tard avec un penalty plein axe tel qu’il les tirait tout le temps. Mais Youri Djorkaeff remet la France dans le sens de la marche avant le thé. Reste que par la suite, les Ibères, revigorés, rendent coup pour coup et bousculent les champions du monde dans l’entrejeu. A la dernière seconde, un penalty est censé permettre à Raul d’envoyer les deux équipes dans une intense prolongation. Mais la vedette du Real Madrid ajuste les étoiles. Ses larmes n’y pourront rien changer. Elles n’empêcheront surtout pas les «Bleus» de poursuivre leur marche fabuleuse vers la gloire et vers un second titre européen.

2006: les «vieux» vous saluent bien

«Nous allons envoyer Zidane à la retraite!» A la veille de ce 8e de finale de Coupe du monde, Marca ne fait pas dans la demi-mesure. Aux yeux du quotidien espagnol, la «Roja» est désormais assez forte pour que le No 10 des «Bleus» et ses partenaires prennent la porte – et la direction de l’EMS pour l’intéressé, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière. Seulement, entre une Espagne facile en phase de poules et une France qui a souffert comme rarement pour passer le cap, le contraste est saisissant sur le rectangle vert. Le vent a tourné et les Ibères ne «tournent» plus comme lors des trois matches précédents. L’ouverture de la marque par Villa (sur penalty) n’est qu’un trompe-l’œil. Ribéry – «Vas-y, mon petit», lancera à l’antenne Thierry Gilardi – enrhume Casillas, puis en fin de match Vieira et… Zidane enfoncent le clou. Les «vieux» saluent bien la «Roja». Ils offriront ensuite un récital en quart contre le Brésil puis échoueront seulement aux tirs au but en finale contre l’Italie. En réalité, ce sont bien Buffon, Cannavaro et Materazzi qui ont envoyé «ZZ» à la retraite.

2008: le vent tourne pour de bon

Entre 1984 et 2008, la France s’était toujours ouvert de beaux horizons en battant cette Espagne dont elle était devenue la bête noire. Mais le vent tourne en février 2008, quatre mois seulement avant l’Euro helvético-autrichien. A Málaga, les deux pays disputent une rencontre fermée, sans génie ni éclair, mais avec un Capdevila qui surgit à la 80e pour offrir la victoire aux siens. La première de la «Roja» contre les «Bleus» depuis un insignifiant amical de 2001, la troisième seulement en quarante ans! Ce succès marque cependant les esprits car il fait pour de bon tourner le vent de la réussite. L’Espagne prend confiance et la France sent qu’elle commence à mal vieillir (Anelka, Coupet, Gallas, Henry, Thuram, Sagnol et Vieira étaient notamment titulaires).

2010: l’Espagne prend ses aises

Après le succès de 2008, Vicente Del Bosque, qui a succédé à Luis Aragonés à la tête de l’Espagne, demande une confirmation à ses protégés. Pour totalement combler leur sélectionneur, ces derniers ne font pas les choses à moitié puisqu’ils balaient carrément la malédiction du Stade de France en collant aux «Bleus» un 0-2 qui ne dit pas tout de leur domination. Quatre mois plus tard, les Espagnols s’installeront sur le «Toit du monde», alors que la clique de Raymond Domenech s’était mise en grève quelques jours auparavant. Contraste saisissant…

2012: et un, et deux, et trois

Une victoire en 2008 avec un titre derrière. Une autre en 2010 suivie de la conquête du Graal. Et enfin une troisième en 2012, qui précède encore un autre trophée. A l’Euro 2012, l’Espagne domine à nouveau la France (2-0), en quart de finale cette fois-ci, avant de s’offrir le Portugal et l’Italie dans une finale à sens unique. C’est déconfits que Laurent Blanc et sa bande désertent l’Ukraine. En se créant un nouveau mélodrame, avec Hatem Ben Arfa qui passe un coup de fil au débriefing d’après-match, Samir Nasri qui gifle un journaliste ou encore Jérémy Ménez qui prie l’arbitre d’aller se faire «enc…». Ah, les mots «Bleus»…

2014: la dernière explication

La dernière explication entre les deux pays a eu lieu le 4 septembre 2014. Avec la victoire de la France (1-0), on a eu confirmation du retour au premier plan des «Bleus» et de l’érosion du cadre espagnol, déjà largué à la Coupe du monde précédente. C’est Loïc Rémy, disparu depuis des listes de la FFF, qui, ce soir-là, avait libéré son pays. A cette époque, Karim Benzema et Mathieu Valbuena – auteur de la passe décisive – pouvaient encore être titularisés côte à côte, ou presque. Mamadou Sakho était toujours un pilier de son pays. Tous trois ne seront pas sur la pelouse du Stade de France mardi, mais Didier Deschamps a assez de «matos» entre les mains pour faire en sorte que sa troupe se positionne comme une future vraie candidate au titre mondial en été 2018.

(TDG)