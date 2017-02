Football: L'Atalanta grimpe encore

Equipe surprise de la saison en Italie, l'Atalanta Bergame a battu Crotone 1-0 samedi lors de la 25e journée et s'est provisoirement installée à la 4e place de la Serie A, juste devant la Lazio Rome, qui est allée s'imposer 2-1 à Empoli. En ouverture de cette 25e journée, la Juventus Turin, leader, avait facilement battu Palerme 4-1 vendredi.

Habituée du ventre mou depuis des années, l'Atalanta s'est découvert de l'ambition cette saison sous les ordres de Gian Piero Gasperini et n'en finit plus de grimper. Sa victoire de samedi lui permet en effet de dépasser l'Inter Milan, qui ne jouera que dimanche sur le terrain de Bologne, et de se poser juste en-dessous du podium, à trois points de Naples.

Autour de quelques joueurs de talent, comme le jeune défenseur central Caldara et les attaquants Gomez et Petagna, Gasperini a bâti une équipe solide et efficace qui, samedi, n'a eu besoin que du but du défenseur Conti pour prendre le meilleur sur Crotone.

L'équipe de Calabre reste de son côté 19e.

La Lazio rame

Dans le deuxième match programmé samedi, la Lazio Rome s'est difficilement imposée 2-1 sur le terrain d'Empoli. Les Romains, cinquièmes à une longueur de l'Atalanta, en profitent pour eux aussi dépasser provisoirement l'Inter.

L'équipe de Simone Inzaghi était pourtant menée au score après le superbe but de Krunic d'une lourde frappe en lucarne (67e). Mais exactement une minute plus tard, Immobile, d'un vrai but de buteur, ramenait la Lazio à hauteur, avant que Keita ne double la mise sur un but assez heureux.

Au sommet du classement, les Turinois comptent désormais 10 points d'avance sur l'AS Rome (2e), qui recevra le Torino dimanche à 18h. Naples, troisième à deux longueurs des giallorossi, ira de son côté à Vérone pour affronter le Chievo. (AFP/nxp)