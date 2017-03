Entrez dans la tête d’un serial buteur: «JP» Nsame dévoile sa méthode

Arrivé à la fin d’août à Genève, Jean-Pierre Nsame fait le bonheur du Servette FC depuis 18 matches. Titulaire les 18 fois, il a joué au total 1578 minutes. Et il a inscrit 17 buts. Il est de loin le meilleur buteur de Challenge League, il fait trembler les filets adverses toutes les 93 minutes en moyenne. Des statistiques impressionnantes. Ce samedi, il sera avec les Grenat à Wohlen (17 h 45). Et ce match-là, comme tous ceux qu’il joue, existe déjà dans sa tête.

Il ne se projette pas, non. Il ne visualise pas les séquences appelées à se produire sur le terrain. «Cela ne sert à rien, ça ne se passe jamais comme tu l’as imaginé», tranche Nsame. C’est autre chose. Qui grandit durant la semaine, qui s’intensifie. Pour être à son paroxysme le jour de la rencontre. «Ce jour-là, quand il y a match, je peux ne pas reconnaître quelqu’un, un proche, mon amie, qui passe à côté de moi et qui me parle. Je suis dans ma bulle.» C’est à l’intérieur de cette bulle que Jean-Pierre Nsame nous invite. Concentration, rituel, routine, on peut appeler cela comme on veut. Lui, il ne donne même pas de nom. Mais il met des mots sur ce qu’il fait.

Début de semaine

C’est là que tout commence, déjà, dans la tête de «JP». «En fait, cela va crescendo, explique-t-il. Je nourris mon mental. Je suis un perfectionniste. Je reste après l’entraînement sur le terrain, avec un gardien, j’enchaîne les frappes, la finition. Un grand merci à Jeremy Frick, David Gonzalez et surtout Cyril Dumont, qui est souvent en face de moi. Parfois, c’est obsessionnel. Je veux que tout soit parfait. Mettre tous les ballons au fond. Dix sur dix. Si j’en marque neuf et que je rate le dernier, je recommence toute la série.»

Il ne cuisine que pour lui

Avoir le contrôle. Tout maîtriser. Cette volonté déborde du terrain. Jean-Pierre Nsame s’astreint à des séances vidéo très poussées. «Je me regarde jouer. Pas pour me voir marquer un but, mais pour relever ce que je dois améliorer. Les petits détails font la différence. Je prends toutes les informations.»

Contrôle aussi, encore, sur la nourriture. «C’est assez poussé, sourit-il. En fait, je ne mange pas beaucoup, 200 grammes de riz complet et 150 grammes de viande blanche, par exemple. Mais c’est moi qui dois cuisiner, tous les jours. Et je ne cuisine que pour moi, pas pour les autres, même si quelqu’un est là, mon amie, mon frère. J’ai besoin de procéder ainsi. Je travaille avec un nutritionniste de la région d’Angers. Il est déjà venu deux fois à Genève pour tout vérifier. Je mange beaucoup de fruits aussi.»

Le contrôle toujours: sur le terrain, en dehors. Pourquoi? «Lors d’un match, on ne maîtrise pas les événements qui se produisent. Comment faire pour vivre avec ça? En contrôlant tout ce que je peux avant, en dehors. J’avais parlé de cela avec un psychologue quand j’étais à Amiens, il y a deux ans. Il avait été étonné par mon état d’esprit. Mais en m’écoutant, il n’avait rien trouvé à redire quant à ma façon d’aborder les matches mentalement. J’étais déjà dans le vrai. J’ai besoin de tout ça: bosser beaucoup, physiquement, sur le terrain, avoir la mainmise sur le reste, y compris ce que je cuisine.» Dans sa famille, on l’appelle «l’éternel insatisfait». Il en rit. Il sait que c’est vrai.

Il se coupe du monde

Arrive la veille du match et le jour J. Un même laps de temps pour Nsame. La veille, durant l’après-midi qui précède la rencontre, après le dernier entraînement du matin, il entre dans sa bulle. Tout est déjà prévu, jusqu’au départ pour le match. «Je sais ce que je vais me faire à manger et à quelle heure, mon sac est déjà prêt, je suis chez moi, je ne sors pas pour faire des courses ou autre. Je suis concentré. Très concentré. Personne n’entre chez moi. Si le facteur sonne, je ne réponds pas. Le matin de la rencontre, c’est petit-déjeuner, les infos à la télé. Toujours la même chose. Et quand je sors pour aller au stade ou dans le bus, je mets un casque avec de la musique. Forte. Pas pour l’écouter, plus pour m’isoler des bruits alentour. Et puis il y a le vestiaire, la concentration maximale à ce moment.»

Enfin, le match. Les occasions, les buts à marquer. Immédiatement après? «La remise en question, insiste «JP». Si j’ai le bonheur de marquer trois buts, je ne vais me focaliser que sur le quatrième que j’ai manqué.»

Et tout recommencera la semaine suivante. Dans le même ordre. Pour garder le contrôle sur tout ce qu’il peut maîtriser. (TDG)