Deschamps refuse de répondre à Benzema

Didier Deschamps a refusé vendredi de répondre à Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid avait réclamé la veille des «explications» sur sa non sélection en équipe de France.

«Ce n'est pas le sujet»

Interrogé en conférence de presse à la veille de Luxembourg-France en qualifications du Mondial 2018 sur une éventuelle réaction, Deschamps a répondu: «Je n'en ai pas, aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que notre actualité c'est le match de demain (samedi) et celui de mardi» en amical contre l'Espagne au Stade de France.

«En ce qui me concerne, le staff et les 24 joueurs qui sont ici, c'est notre calendrier notre priorité», a ajouté le sélectionneur des Bleus. Relancé sur une éventuelle clarification de la situation du joueur mis en examen dans la fameuse affaire de la sex-tape, Didier Deschamps a dit: «Ce n'est pas le sujet». En parlera-t-il plus tard? «Si je le décide, oui».

«Je le vis mal»

Karim Benzema (29 ans) avait réclamé via RMC des «explications» à Deschamps pour son absence des convocations en Bleu depuis octobre 2015. «Ça fait un an et demi que je ne suis pas en équipe de France, je le vis mal, je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication», avait souligné Benzema (81 sélections, 27 buts).

L'ex-Lyonnais n'avait pas été retenu dans le groupe des Bleus à l'Euro 2016 au nom de l'exemplarité. Noël Le Graët, président de la Fédération (FFF) réélu le week-end dernier, a cependant toujours clamé son soutien au joueur, qu'il «aime bien». Il a aussi estimé récemment que Benzema reviendrait «un jour» en équipe de France «s'il continue à bien jouer». (si/nxp)