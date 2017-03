Dès 2018, le champion de Suisse devra galérer pour toucher au Graal

Le verdict est désormais définitif. Si elle veut prendre part à la Ligue des champions 2018-2019, l’équipe qui sera sacrée championne de Suisse en mai 2018 devra d’abord franchir un périlleux barrage.

Un gros pas en arrière qui tient à deux raisons principales. En premier lieu à cause de la réforme que va connaître la plus prestigieuse des compétitions réservées aux clubs. Dès 2018, les quatre pays les mieux placés au classement établi par l’UEFA – Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie – verront en effet les quatre premiers de leur compétition nationale précédente s’en aller directement en phase de poule. Si l’on ajoute les autres qualifiés d’office, il ne restera plus que quatre places aux champions des viennent-ensuite. Dont fait désormais partie la Suisse.

Une dégringolade due aux résultats récents plus que mitigés obtenus par nos représentants. Un recul qui est donc la seconde raison de cette possible future absence suisse en Ligue des champions. Cette saison, les cinq équipes engagées en Coupes d’Europe n’ont recueilli que 21'500 points. Ce qui place la Suisse au 20e rang seulement! Sur les cinq dernières campagnes européennes – qui seules seront prises en considération pour l’attribution des places pour la Ligue des champions 2018-2019 – elle ne sera ainsi plus classée qu’en 12e, voire même en 13e position si Ajax brille en Ligue Europa.

Pour remonter la pente, les Suisses n’ont qu’un moyen: obtenir de bien meilleurs résultats dès la saison prochaine. Mais le chemin qui mène à une qualification directe pour les Ligues des champions successives s’annonce long et tortueux. (TDG)