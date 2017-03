Chelsea file vers le titre, Arsenal perd encore

Les Blues ont gagné 2-1 à Stoke, mais ils ont dû patienter. Le but décisif a été inscrit par Cahill à la 87e. Ce succès est mérité, car le leader a produit l'essentiel du jeu au Britannia Stadium. Willian avait ouvert le score (13e) avant que Walters n'égalise sur penalty (38e). Les montants ont sauvé Stoke à deux reprises en seconde période. Pourtant annoncé apte au service, Xherdan Shaqiri ne figurait une fois encore pas sur la feuille de match pour les Potters.

Arsenal a subi un revers peut-être lourd de conséquences dans la course au top 4. Les Londoniens ont été battus 3-1 sur la pelouse de West Bromwich Albion. Les Gunners ont été surpris deux fois sur corner et des réussites de la tête signées par le défenseur Dawson (12e/75e). Sanchez avait égalisé peu après le premier but (14e), sur une passe de Granit Xhaka, mais Robson-Kanu avait redonné l'avantage à WBA (55e). A part son assist, Xhaka n'a guère brillé. Arsenal a perdu son gardien Petr Cech sur blessure peu avant le repos, mais cela n'explique pas tout.

Les Foxes revivent

L'embellie continue pour Leicester. Les Foxes ont fêté leur premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant 3-2 à Londres contre West Ham (avec Fernandes dès la 67e). Mahrez, Huth et Vardy ont marqué pour le tenant du titre. Le nouveau manager Craig Shakespeare a donc engrangé une quatrième victoire en autant de matches, notamment grâce à son gardien Schmeichel, qui a multiplié les arrêts en fin de rencontre. Deux autres Suisses ont perdu lors de cette 29e journée. Valon Behrami (remplacé à la pause) et Watford ont été battus 1-0 dans un derby londonien sur la pelouse de Crystal Palace.

Eldin Jakupovic, malgré plusieurs parades, n'a pu empêcher la défaite de Hull à Liverpool contre Everton (4-0). L'expulsion d'Huddlestone, alors que les Tigers n'étaient menés que d'un but, a coûté cher à son équipe. Lukaku, auteur des deux derniers buts, en est désormais à 21 réussites cette saison en championnat. (si/nxp)