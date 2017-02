Chelsea assure et Leicester est humilié

Si le leader de la Premier League Chelsea a tenu son rang, Leicester, le champion d'Angleterre en titre, a été éliminé par une équipe de D3, Burnley a perdu face à une D5 et Manchester City sera contraint de rejouer son match face à un pensionnaire de Championship (2e div.), samedi, en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre. Le héros du jour se nomme donc Sean Raggett, anonyme défenseur de 23 ans, qui a surgi en toute fin de match (89e) pour sortir Burnley (1-0), 12e de Premier League, et permettre au Petit Poucet Lincoln, qui évolue au cinquième échelon anglais, de devenir la première formation de niveau semi-professionnel à atteindre les quarts de finale de la FA Cup en 103 ans.

Cinq défaites d'affilée

De son côté, le Jamaïcain de Millwall Shaun Cummings a également attendu la fin du match (90e) pour éliminer un champion d'Angleterre (1-0) décidément bien mal en point. Les Foxes, qui restent sur cinq défaites d'affilée en championnat, s'enfoncent du même coup dans la crise et manquent là une occasion d'aborder sereinement le déplacement à Séville mercredi, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. De son côté, Manchester City, malgré Sergio Agüero et Nolito, n'a pu faire mieux qu'un décevant match nul et vierge chez Huddersfield (0-0), surprenante équipe de D2 qui a gêné les hommes de Pep Guardiola grâce à son pressing et ses velléités offensives. Heureusement pour l'honneur de la Premier League que Chelsea a fait le travail sur le terrain de Wolverhampton (0-2), formation de Championship, grâce à des buts de Pedro et Diego Costa en seconde période.

Les Blues, actuels leaders du championnat d'Angleterre, n'ont plus perdu depuis huit matches en se présentent comme l'équipe en forme outre-Manche en attendant les rencontres de dimanche qui opposent Fulham à Tottenham et Blackburn à Manchester United. (AFP/nxp)