Champions League: YB affrontera le CSKA Moscou en barrages

Young Boys défiera le CSKA Mocou en barrages de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu à Berne (15 ou 16 août), le retour dans la capitale russe une semaine plus tard.

Tombeurs du Dynamo Kiev au 3e tour préliminaire, les Young Boys retourneront donc en ex URSS. Les hommes d'Adi Hütter se mesureront à une équipe qui pointe au 4e rang de son championnat national après trois journées. Le CSKA Moscou a également dû passer par un 3e tour qualificatif, obtenant son ticket en battant à deux reprises l'AEK Athènes (2-0 à l'aller en Grèce, 1-0 à Moscou mercredi soir).

The official result of the #UCLdraw ????



Who's going through? pic.twitter.com/1w0lUkhWyU