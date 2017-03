Ces six visages qui éclairent l'Europe

Qui a dit que l’Europe ne valait plus que par la Ligue des champions? Même si, effectivement, la «Champions» attire à elle seule quasiment toute la lumière, sa petite sœur nommée Europa League n’est pas dénuée de spectacle. Ni de vedettes. Alors que s’ouvrent ce soir les 8es de finale, avec notamment des appétissants Olympique Lyonnais-AS Roma et Schalke 04-Borussia Mönchengladbach ainsi qu’un explosif Olympiakos-Besiktas, nous vous apportons la preuve, en six visages, très connus ou un peu moins, que cette «C3» vaut le coup d’être suivie.

Edin Dzeko (AS Roma)

A une semaine de souffler ses 31 bougies, le géant de Sarajevo est loin d’avoir dit son dernier mot. Mieux encore, il réalise une saison de grande envergure avec l’AS Roma, dont il porte l’attaque à bout de bras depuis l’entame de l’exercice, suscitant à nouveau les convoitises de mastodontes européens. Mais à en croire son agent, Edin Dzeko devrait rester fidèle à la «Louve» l’an prochain. Musique d’avenir, toutefois. Au présent, le Bosnien, qui estime vivre le meilleur exercice de sa carrière, va s’atteler à batailler pour conserver sa place de meilleur buteur de l’Europa League. Avec huit réussites en six apparitions, l’ex-joueur de Manchester City tourne à plein régime. L’évocation de son nom suffit à faire trembler l’Olympique Lyonnais, dont la défense n’est, cette saison, pas le point fort. Ce 8e de finale nourrit l’ambition de Dzeko. «Je suis toujours motivé à marquer, glisse-t-il. J’ai signé deux hat-tricks en Europa League et j’espère qu’il y en a encore plein d’autre à venir…»

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

Oui, il est insupportable. Oui, il en irrite plus d’un. Mais oui, ma p’tite Dame, il continue de marquer. Il, c’est Zlatan Ibrahimovic, l’homme qui trouve la faille dans toutes les positions et peut ainsi laisser éclater son ego (démesuré). Après avoir alimenté les rêves des fans du PSG durant quatre ans, le Suédois a réussi à s’adapter au jeu anglais, sous le maillot de Manchester United. Alors certes, il continue de ne pas (ou trop peu) marquer contre les grands clubs, mais il est bien la figure de proue du onze de José Mourinho. Lui qui a déjà fait trembler les filets à cinq reprises cette saison en Europa League pourrait bien se régaler contre les Russes de Rostov. Privé de participation à la Ligue des champions cette saison, Zlatan ne serait pas contre le fait d’aller conquérir une C3 qu’il n’a encore jamais domptée. Histoire aussi – et surtout? – de s’assurer un avenir en C1 l’an prochain.

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais)

Il n’est pas régulièrement appelé chez les «Bleus» et sa cote est très éloignée de celles des Giroud, Griezmann ou Pogba, mais Alexandre Lacazette est bien un joueur talentueux, l’un des joyaux offensifs de nos voisins. Certes, il manque encore de régularité, mais ses performances peuvent être fracassantes. Les 27 buts «plantés» voici deux ans et les 22 inscrits cette saison sous le maillot de l’OL parlent pour lui. Les sollicitations dont il est dorénavant l’objet aussi. Arsenal, le Borussia Dortmund et Liverpool ne se sont-ils pas récemment penchés sur son cas? Lyon voit en lui la réponse offensive à Edin Dzeko. Leur duel à distance pourrait valoir son pesant de cacahuètes.

Danijel Milicevic (La Gantoise)

Lui, c’est l’homme que la Suisse a refusé. Né à Bellinzone, formé à Lugano et passé par Yverdon, Danijel Milicevic a dû attendre son départ pour la Belgique afin de sortir de l’ombre. Ce n’est pas à Eupen ni à Charleroi que le Tessinois s’est fait un nom, mais bien à La Gantoise, club sous le maillot duquel il a signé le double Coupe-Championnat en 2015, non sans briller en Ligue des champions. Redescendu d’un étage, en C3, celui qui a fini par accepter une convocation en équipe nationale de Bosnie en 2016 (faute d’avoir été contacté par un Vladimir Petkovic dont il n’attendait pourtant que le coup de fil) continue d’animer l’attaque belge. A suivre.

Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht)

Avec des «Mauves» qui ont signé le gros exploit des 16es de finale en sortant le Zenit Saint-Pétersbourg, Lukasz Teodorczyk (25 ans) ne cesse de surprendre. Cette saison, le Polonais a déjà trouvé la faille à cinq reprises en Europe et il déchire les défenses du championnat belge. Preuve en est qu’arrivé au mois d’août à Anderlecht, il y a enchaîné six buts lors de ses six premières titularisations; un record au Plat Pays. Sa soif de marquer ne connaît pas de limite. Son entraîneur, le Suisse René Weiler (ancien joueur du Servette FC), n’a d’yeux que pour lui. Il sait qu’avec un tel renard des surfaces entre les mains, il peut espérer aller encore plus loin dans son aventure continentale. Après tout, Anderlecht n'a-t-il pas un vrai coup à jouer cette semaine contre l’APOEL Nicosie.

Francesco Totti (AS Roma)

Enfin, last but not least pour cette série de six hommes: Francesco Totti. Qu’écrire qui ne l’ait pas déjà fait sur le mythique joueur de l’AS Roma? Rien. Alors on va juste rappeler que l’intéressé, 40 ans au compteur, continue de distiller des caviars à ses partenaires. Deuxième meilleur passeur d’Europa League et toujours brillant en championnat d’Italie, l’homme est une icône de Rome et une légende du football. «C’est un exemple de professionnalisme», s’enthousiasment autant son partenaire actuel Bruno Peres que son ancien coéquipier Antonio Cassano. «La seule statue qui manque à Rome, c’est son buste», relevait récemment un supporter de la «Louve» dans les colonnes de L’Equipe. «Francesco est un grand champion, humble et intelligent», disait encore l’autre jour Rudi Garcia, qui l’a coaché durant trois ans dans la capitale italienne.

Bref, il suffisait en fait de parler de Totti pour comprendre que l’Europa League mérite le détour, cette saison. (TDG)