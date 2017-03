Ces quatre noms qui pourraient intégrer la liste de Vladimir Petkovic

L'équipe de Suisse s'apprête à faire son grand retour sur les pelouses et sur nos écrans. Après avoir terminé 2016 tambour battant par quatre victoires sur la route censée la mener à la Coupe du monde 2018 en Russie, la troupe de Vladimir Petkovic effectuera sa première sortie 2017 le 25 mars au Stade de Genève contre la Lettonie. Mais avant cela, charge reviendra au sélectionneur de rendre sa liste des éléments retenus pour tenter de prolonger la série de victoires helvétiques.

C'est a priori ce jeudi que l'on connaîtra l'identité des bonshommes appelés à surprendre les Lettons. En temps normal, l'ensemble du groupe semble connu à l'avance, mais là, face aux nombreuses blessures (Derdiyok, Embolo, Lacroix, Rodriguez, Zakaria et l'incertain Shaqiri) qui minent son groupe et à tous les joueurs manquant de temps de jeu dans leurs clubs respectifs, «Petko» pourrait être amené à sortir de sa manche des joueurs que l'on n'a jamais vus (ou plus revus depuis longtemps) sous les drapeaux.

Nous avons sélectionné quatre hommes qui pourraient finir par débouler dans le groupe.

Mario GAVRANOVIC

Son nom s'impose comme une évidence. Il faudrait en effet être fou pour ne pas retenir le Tessinois, qui brille de mille feux en Croatie depuis maintenant plus d'un an. Même sans les absences d'Eren Derdiyok et de Breel Embolo, «Super Mario» (28 ans) aurait mérité de revenir en équipe nationale. Là, son «come-back» est plus que souhaitable, carrément souhaité. Gavranovic aurait déjà pu être convoqué pour le match contre les Iles Féroé, mais un ennui physique l'avait alors privé d'un retour, deux ans après sa dernière cape, au Mondial 2014 (où il s'était par ailleurs gravement blessé au genou). Au vu de ses qualités, il pourrait faire un bien fou au système offensif helvétique.

Florent HADERGJONAJ

L'heure de la convocation a peut-être sonné pour le natif de l'Emmental, qui s'est désormais imposé en Bundesliga, à Ingolstadt. Latéral droit, capable également d'évoluer en défense centrale, celui qui s'est révélé aux Young Boys et était régulièrement retenu en M20 et M21 nationaux mérite sa chance. Au vu des absences et des problèmes de jeu actuels, ce ne serait pas totalement une surprise que de le voir rejoindre le groupe suisse l'année de ses 23 ans.

Dimitri OBERLIN

Son nom reste inconnu pour la grande majorité des fans suisses de foot. Mais Dimitri Oberlin est un joueur qui gagne à être connu, un nom avec lequel il va sans doute falloir apprendre à composer. Ce Vaudois de bientôt 20 ans, formé au LS puis à Zurich, a commencé à voir sa réputation grandir au Red Bull Salzbourg. Prêté ensuite en début de saison au SCR Altach, il y a fait feu de tout bois. Son activité sur le front de l'attaque est inlassable. Son potentiel ne fait plus aucun doute aux yeux des observateurs du foot autrichien. Preuve en est que les Salzbourgeois ont fini par le rappeler au bercail cet hiver. Retenu dans toutes les équipes de jeunes en Suisse, ce Camerounais d'origine finira assurément un jour chez les «A» helvétiques. Cette semaine déjà?

Marco SCHNEUWLY

Il n'est plus tout jeune, certes, mais l'idée de se priver de l'actuel meilleur buteur suisse de Super League, au moment même où l'attaque helvétique ronronne, n'est peut-être pas la meilleure des idées. Champion d'Europe des M17 en 2002 avec les Barnetta, Senderos et autre Ziegler, Schneuwly (32 ans) tourne à plein régime avec le FC Lucerne. Il rêve de se voir un jour propulsé en sélection. Ce songe se réalisera-t-il prochainement? A Vladimir Petkovic de décider. (TDG)