Ça passe pour Monaco, Guingamp et le PSG

Guingamp, le Paris SG et Monaco se sont qualifiés mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France, respectivement face à Quevilly (D3, 2-0), Niort (D2, 2-0) et Marseille (4-3 a.p.), tandis que Strasbourg (D2) s'est fait surprendre par Avranches (D3).

Dans le choc de ces 8e de finale, c'est l'ASM qui a réussi à passer, mais ô combien difficilement au stade Vélodrome, face à l'Olympique de Marseille, qui rate ainsi sa dernière occasion de glaner un trophée cette année.

Les deux équipes, qui étaient à égalité 2-2 à la fin du temps règlementaire, ont vécu une prolongation de folie, avec deux buts marqués de part et d'autre (Mendy, 104e, Cabella 111e). On sentait les tirs au but poindre quand Lemar, à la 113e, terrassait le Vélodrome pour qualifier son équipe.

Tirage au sort

Sous une pluie battante et sur une pelouse détrempée, la rencontre Niort-PSG a failli aller en prolongation, tellement les deux équipes ont eu un mal fou à se dépêtrer de ces conditions dantesques.

Mais, sur un coup franc tiré de la droite par Christopher Nkunku, Javier Pastore, rentré à la 73e minute, de la pointe du pied dans la boue (78e), puis Cavani (90 3), lui aussi entré en deuxième mi-temps, sauvaient le PSG d'une humiliation qui aurait été fort malvenue.

Le Paris Saint-Germain jouera en quart de finale de la coupe de France contre l'équipe normande d'Avranches (D3), qui a sorti Strasbourg (D2) en huitième aux tirs au but, selon le tirage au sort effectué mercredi soir.

Les autres quarts de finale, qui se dérouleront les 4 et 5 avril, verront Angers (L1) affronter les Girondins de Bordeaux (L1), Monaco (L1) jouer contre Bergerac (D4) ou Lille (L1), et Fréjus-Saint Raphaël (D3) rencontrer Guingamp (L1). (si/nxp)