Behrami ne jouera pas et est remplacé par Steffen

Valon Behrami ne jouera pas samedi la rencontre Suisse - Lettonie (éliminatoires du Mondial 2018).

Encore en délicatesse avec sa cuisse (il avait subi une blessure en janvier), Behrami n'arrive toujours pas à jouer librement. «Non, ça ne va pas.» Ainsi a répondu le milieu de terrain de Watford au sortir de l'entraînement effectué à la Pontaise jeudi soir. Le Tessinois ne peut pas se livrer à 100%.

Son renoncement officialisé, il y a de fortes chances de voir Gelson Fernandes prendre sa place. C'est en tout cas le Valaisan qui a le plus souvent évolué au poste du Tessinois cette semaine à l'entraînement.

Remo Freuler, surprenant avec l'Atalanta et jouissant visiblement d'une belle cote auprès de Vladimir Petkovic, est également une solution. Il faudrait pour cela que le sélectionneur se risque à lancer un parfait néophyte dans le bain d'un match éliminatoire. Possible mais peu probable, d'autant que le registre de l'ancien joueur de Lucerne est plus proche de celui d'un Granit Xhaka que d'un Behrami.

La séance de jeudi a clairement dévoilé les intentions générales de Petkovic face à la Lettonie: aller de l'avant, et le faire vite. Très vite. Beaucoup plus vite que lors des parties décevantes de l'automne dernier en Andorre (2-0) et contre les Iles Féroé (2-1). Le Mister a donné de la (grosse) voix et son écho a meublé la Pontaise vide. Les internationaux ayant manqué de justesse à la finition peuvent en témoigner...

Il est par ailleurs toujours aussi difficile de prédire qui de François Moubandje ou de Michael Lang remplacera le blessé Ricardo Rodriguez. Le Genevois était aligné avec Johan Djourou et Fabian Schär en défense - bon signe - mais le St-Gallois figurait lui dans l'équipe avec Stephan Lichtsteiner - les deux latéraux de samedi? -, en relation directe avec un Admir Mehmedi sans doute titulaire sur le front gauche de l'attaque. (ats/nxp)