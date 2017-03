Arbitrage vidéo: «Pourquoi avons-nous tant attendu ce bijou?»

C’est un débat vieux comme le monde, qui n’autorise pas le juste milieu. Il y a les «pour» et les «contre». Rien d’autre. Chacun vient sur le rectangle vert avec ses arguments. Qui, tous, semblent plus ou moins recevables, hélas pour ceux qui aimeraient pouvoir trancher pour de bon… Oui, la question de l’arbitrage vidéo dans le football divise. Elle pousse même les meilleurs amis à s’écharper dès lors qu’elle se présente entre le paquet de chips et le canapé. Après avoir longtemps fermé les yeux sur la technologie, la FIFA semble néanmoins avoir acquis pour de bon l’idée qu’elle serait un bienfait pour son sport. Qu’elle permettrait, dans certains cas bien précis, de faire un vrai pas en avant. D’éviter d’autres sempiternelles discussions.

En tout cas, l’outil, testé mardi soir lors de France-Espagne, tend à donner doublement raison à l’instance, puisque le but d’Antoine Griezmann, validé dans un premier temps, a finalement été annulé pour un hors-jeu incontestable. Puis que l’inverse s’est produit avec une réussite accordée aux Espagnols alors qu’elle avait été préalablement refusée pour un hors-jeu inexistant. Deux cas qui parlent en faveur de la vidéo, contre laquelle Michel Platini – du temps où sa voix comptait – s’est toujours élevé. Deux cas qui font globalement rager les «Bleus» mais font rire les Ibères. Reste que cet après-midi encore, le sujet divise. Pour plusieurs raisons.

Emotion balayée

Selon Kevin Gameiro, l’assistance technologique enlève notamment l’émotion et la spontanéité du football. «Ça casse la beauté d’un match, l’essence même de notre sport», assène l’attaquant international français. Parce qu’il a vécu les montagnes russes émotionnelles en quelques secondes, se croyant buteur avant de se voir privé de sa réussite, son partenaire Antoine Griezmann appuie le propos: «J’ai eu beaucoup d’émotion jusqu’à ce que l’arbitre annule le but. La vidéo, franchement, ce n’est pas déstabilisant, mais c’est chiant, parce qu’il faudrait en réalité attendre avant de célébrer un but…»

Les élans d’euphorie – devant la TV, au stade ou sur la pelouse – dans l’enchaînement d’une action concluante appartiendront-ils bientôt au passé lorsque le ballon rond sera définitivement entré dans l’ère 2.0? C’est ce que pense Layvin Kurzawa, le latéral français. «Oui, la vidéo tue un match», dit-il. «Peu importe le cas, cela crée de la confusion et coupe le match, témoigne pour sa part Luka Modric, qui avait expérimenté «l’engin» en décembre dernier lors du Mondial des clubs. J’espère que l’on ne va pas continuer avec ce système. Cela ne correspond pas au football.» Pour mieux comprendre l’opposition du milieu de terrain du Real Madrid, il faut peut-être rappeler que l’événement disputé au Japon avait été émaillé par les couacs. «Mais ce n’est que le début de la période d’essai», avait précisé la FIFA.

L’arbitre reste maître

Trois mois plus tard, France-Espagne a sans doute quelque peu fait pencher la balance dans l’autre sens. Ex-sélectionneur national adjoint, Michel Pont se dit par exemple «400% pour la vidéo». Avant d’enchaîner: «Mardi soir, j’ai trouvé cela génial. C’était clair, net, précis. Il n’a fallu que très peu de temps à l’arbitre pour décider. Cela lui a permis de demeurer maître du jeu, au cours d’un match qui était beau, engagé, rythmé. Bien sûr, il faut encore exercer et affiner la technologie, mais c’est une véritable aide pour les hommes en noir, car les polémiques vont s’atténuer. Eux qui doivent être meilleurs par les temps qui courent pourront gagner en autorité. Pour moi, la question n’est pas de savoir s’il faut être pour ou contre cette technologie, mais il s’agit plutôt de se demander comment on a pu attendre aussi longtemps ce bijou…»

Timing dénoncé

Ancien «référé» français, Bruno Derrien est du même avis. «Avec l’évolution du football, les arbitres sont arrivés à la limite de leurs capacités, expliquait-il mardi sur RTL. On ne peut pas tout leur demander, il faut les aider…» Même si cela peut marquer une rupture dans la fluidité du jeu? Là est le seul problème que pointe Tiémoué Bakayoko, le milieu des «Bleus», qui a vécu le France-Espagne. «La vidéo, je trouve ça intéressant, car elle permet d’éviter les inégalités. Mais il reste un problème de timing. Pendant deux minutes, on croyait mener 1-0, puis le but d’Antoine a finalement été annulé. Là, après tant d’attente, le coup que tu prends sur la tête est plus violent…»

Reste donc peut-être, comme le dit Michel Pont, à affiner encore un peu la technologie. En attendant, le mot de la fin revient pour aujourd’hui au sélectionneur espagnol Julen Lopetegui, dont le discours a eu le mérite de la clarté. «Notre victoire n’est pas due à la vidéo, mais bien à l’excellent travail de mes joueurs. La technologie, elle, n’est venue que nous rendre justice.» Et, à l’avenir, elle pourrait bien éviter des injustices. N’en déplaise au Diego Armando Maradona de 1986 ou au Thierry Henry de 2009…

(TDG)