Ambri-Piotta engrange de la confiance

Ambri-Piotta a battu 5-2 Fribourg Gottéron dans ce qui constituait la répétition générale du play-out de LNA qui va opposer les deux équipes dès mardi.

Cette dernière partie du tour contre la relégation, qui n'avait plus aucune incidence sur le classement, n'a pas apporté de grandes révélations. Fribourg Gottéron avait, il est vrai, faussé le jeu en renonçant aux services de dix titulaires (Conz, Abplanalp, Rathgeb, Picard, Sprunger, Cervenka, Birner, Schmutz, Rivera et Mauldin) et en incorporant six juniors élite.

La partie s'est déroulée sans incident si l'on excepte une vilaine charge dans le dos de Fora à l'encontre de Steiner, qui a propulsé l'attaquant de Gottéron contre la bande. L'Emmentalois est sorti touché à la tête tandis que Fora était expédié aux vestiaires (59e). Les Fribourgeois disputeront pour la quatrième fois le play-out décisif après 1999, 2005 et 2006.

De leur côté, les Léventins ont aligné tous leurs joueurs disponibles. Sans faire de bruit, la lanterne rouge a bouclé le tour contre la relégation sur trois succès. Toujours bon pour le moral avant de revenir pour la quatrième fois de la saison à Fribourg mardi. Dans l'autre match, Kloten s'est imposé 5-4 après prolongation contre les Langnau Tigers. (ats/nxp)