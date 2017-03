A force d’aligner les succès, le Servette FC ne doute plus

Cespedes: la maturité

C’est Meho Kodro qui a repéré l’ex-buteur reconverti en milieu de terrain. Après deux passages à Carouge, Boris Cespedes avait retrouvé Servette, mais avec les M21. Le nouvel entraîneur a tout de même voulu le voir à l’œuvre. «C’était lors d’un match amical contre Carouge, juste avant la reprise, explique Kodro. J’avais aimé sa technique, son sens tactique. Ce qui lui arrive aujourd’hui, c’est son mérite, il a travaillé dur pour cela.»



C’est sûr. Boris Cespedes, cela aurait pu être un grand talent gâché, perdu, égaré, un de plus. Il a refusé cette fatalité. Il a accepté de passer deux fois par la case Carouge et ensuite celle des M21 grenat l’été passé. Avant de retrouver la première équipe servettienne durant la pause hivernale. Il avait pourtant intégré à 17 ans les pros, à l’époque…



«Mais peut-être que je n’étais pas prêt, reconnaît-il. Pas assez pro ou mature. J’ai commis des erreurs, clairement. Parce qu’à 17 ou 18 ans, on voit les choses différemment en débarquant des M18. On ne fait pas attention à la récupération, aux heures de sommeil, à la nourriture. Alors ces deux dernières années ont été compliquées pour moi. Mais elles m’ont fait du bien. J’ai grandi. Sans rien lâcher, en travaillant au quotidien. Cela paie, cela fait plaisir. A moi et à ceux, peu nombreux, qui croyait en moi.»



Attention: jamais Cespedes ne pense avoir déjà réussi parce que Kodro lui fait confiance. «C’est un nouveau départ, je ne suis plus le même Boris qu’à 17 ans, je n’ai plus la même mentalité, je ne joue plus au même poste. Mais je dois encore progresser. Dans les duels, tactiquement aussi.» Il est surtout prêt à tout pour réussir, désormais.



Chronique d’un retour au premier plan, pour l’instant, qui fait le bonheur de Boris Cespedes et de Servette. Son coup franc victorieux de ce dimanche ne peut que lui donner plus confiance encore.

D.V.