123 millions, c'est la «norme» pour un transfert

«Chelsea connaît très bien le marché des transferts de ces dernières années, avec Ronaldo, Bale et Pogba, 100 millions de livres (123, 5 millions de francs) est maintenant la norme. Et je pense que c'est la somme que réclamerait un club comme Chelsea. Les finances du Real étant bonnes, cela ne leur poserait pas de problème», a affirmé l'ancien président madrilène Ramon Calderon à la radio talkSPORT.

«Tout dépend du joueur, s'il veut partir, il partira. Il doit dire je veux m'en aller et partir au Real Madrid , et ce sera alors le moment de débuter les négociations. Mais Chelsea va demander beaucoup d'argent, et je pense que ce sera le cas à la fin de la saison», a expliqué l'ancien dirigeant espagnol.

Hazard, âgé de 26 ans et arrivé à Stamford Bridge en 2012 en provenance de Lille, est un fan de Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real, et son nom a souvent été cité du côté de Santiago Bernabeu.

Interrogé sur l'adaptation de Hazard au jeu constellé d'étoiles du Real Madrid, Calderon s'est montré très affirmatif: «Des joueurs fantastiques comme lui peuvent s'adapter à n'importe quel club, ils trouveront toujours leur place. Je ne vois aucun problème à ce niveau là!».

