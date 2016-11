Toujours en selle, Genève fête 125 ans d’aventure vélocipédique

La roue tourne et le temps passe. Voilà déjà 125 ans que l’Union Vélocipédique Genevoise (UVG), une pionnière en Suisse, pédale! Née un hiver de grand froid et de rade gelée, elle est contemporaine du Jet d’eau. A l’époque, sa création sonna comme un cri de révolte.

En 1891, alors que la bicyclette est en pleine vogue, un arrêté en interdit la circulation dans les rues de la ville. Libertine, la petite reine fait déjà grincer des dents! Ses courtisans parviendront à faire abroger le règlement. Le cyclisme genevois tient là sa première victoire. Dès ce soir, sur la piste de la Queue d’Arve, il célébrera son dernier vainqueur, le pistard Loïc Perizzolo, sacré champion d’Europe de l’éliminatoire il y a un mois à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sacré raccourci!

Si Genève n’a pas inventé la roue, elle a contribué à l’essor d’un sport de légende. Aux temps héroïques, le vélocipède s’est déjà émancipé. La transmission par chaîne et les pneumatiques à caoutchouc creux ont remplacé la draisienne de papy! C’est pourtant encore en grand bi que les «velocemen» ont disputé dès 1879 les premières éditions du Tour du Lac. L’épreuve connaît une courte éclipse avant que l’UVG ne la remette en selle. Louis Masi est alors sa figure de proue. En 1891, le Genevois couvre les 168 km en 6 h 26’.

Longtemps réputé pour être la plus ancienne classique du calendrier européen, le Tour du Lac a fini par rester à quai. Trop de chicaneries administratives ont eu raison de son organisation. Berceau du Tour de Romandie, étape privilégiée du Tour de France, Genève a perdu d’autres fleurons, son Tour du Canton, le GP de Genève, le GP de Lancy. «De nos jours, mettre sur pied une course cycliste est un vrai casse-tête, se désole Bruno Boscardin. On a la psychose du risque, la manie de la procédure. En fin de compte, c’est toujours l’organisateur qui est le dindon de la farce. Par découragement, il rend les plaques. Et c’est la promotion du cyclisme auprès des jeunes qui trinque…»

L’ancien coureur pro, vainqueur du Tour du Lac en 1999, est le dernier héritier d’une longue lignée de champions authentiques et d’équipiers modèles. Tels René Binggeli, brillant coureur et fidèle lieutenant de Jacques Anquetil et de Gianni Motta. Ou Jean Brun, vaillant porteur d’eau d’Hugo Koblet. Ou Bernard Vifian, peut-être le plus doué d’entre eux. Ou Willy Trepp, un poursuiteur de classe mondiale.

Retrouver leur trace, c’est souvent retourner sur la piste, là où le cyclisme genevois a aussi marqué l’histoire. Il faut alors revenir en 1892, date de l’inauguration du premier vélodrome, à Varembé. Là où, chaque dimanche, c’est la cohue, comme le rappelle l’Almanach du Vieux Genève. On y vient en famille applaudir les champions, Zimmermann, le Yankee volant, sponsorisé (déjà!) par Raleigh et Dunlop, ou même Buffalo Bill, venu défier François Portier lors d’une exhibition hippo-cycliste! Dès ce soir, à la Queue d’Arve, le spectacle sera plus académique.

En piste pour ne pas faire du surplace

Un siècle les sépare! Un monde, des révolutions technologiques et sociales. Tandis que l’UVG fête ses 125 ans, Loïc Hugentobler, son président, affiche ses 24 printemps! L’«ancien» pistard sourit. Dans son dos, l’histoire se perd dans la nuit des temps! «Je sais qu’elle a été foisonnante, riche en épisodes. Mais moi, je n’ai pas trop envie de me retourner. L’important, c’est d’aller de l’avant, d’ouvrir de nouveaux chapitres.» Comme sur la piste, Loïc roule la tête dans le guidon. Si des blessures à la chaîne ont donné un coup de frein brutal à sa jeune carrière, elles n’ont pas entamé sa passion pour le vélo. Passé de l’autre côté du miroir, il a tombé le casque pour prendre le relais de son père Eric et coiffer deux autres casquettes, celles de directeur du cadre cantonal et de responsable de la Commission du Vélodrome! Ses principaux objectifs? Remettre l’UVG en selle, renouer le dialogue avec les clubs, favoriser la formation et l’éclosion des jeunes cyclistes. «Voilà quinze ans et la retraite de Bruno Boscardin que Genève n’héberge plus de coureur pro, dit-il. Mais j’ai bon espoir, on a passé le creux de la vague.»

Pour pérenniser une institution qui réunit aujourd’hui 15 clubs ou groupements et 1200 membres (dont les 700 usagers du Vel d’Hiv), le jeune président ne manque pas d’idées. Il annonce le lancement d’une équipe féminine élite, prélude à la création espérée d’un groupe amateur. Il confirme le «reboisement» (en frêne suisse) de la piste de la Queue d’Arve. Il appelle de ses vœux la construction d’un nouveau vélodrome de 250 mètres d’ici à dix ans!

En attendant, c’est sur un anneau un peu saturnien que les 4 Jours de Genève se déploieront dès ce jeudi soir avec, en tête de comète, le Genevois Loïc Perizzolo et le Vaudois Gael Suter, tous deux sacrés champions d’Europe il y a un mois dans les Yvelines. P. B. (TDG)