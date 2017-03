«Pippo», ce si beau perdant

«Dis-moi qui t’a battu, je te dirais quel coureur tu es.» S’il doit jouer à ce petit jeu, Filippo «Pippo» Pozzato peut se voir considéré comme un grand cycliste. Certes, l’Italien – qui a notamment enlevé Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et des étapes sur les trois grands Tours au fil de sa carrière – n’a pas besoin d’évoquer ses nombreuses 2es places pour que son potentiel soit reconnu, mais, à quelques jours de la Primavera, il a confié à nos confrères d’Eurosport.fr que «sans Boonen, j’aurais gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et un autre San Remo, mais c’est le cyclisme et je préfère finir 2e derrière un grand champion que de gagner devant un coureur qui n’en est pas un…»!

La phrase peut surprendre, mais elle dénote une certaine fascination pour son sport et pour les légendes qui l’ont nourri. Pozzatto, si souvent placé mais si rarement gagnant, n’a aucun regret. Plutôt que de s’appesantir sur ce à quoi aurait pu ressembler sa carte de visite, il préfère mettre en évidence la chance qui a été la sienne de courir dans la même génération que le Belge et que Fabian Cancellara. «Ce sont deux des plus grands champions de l’histoire», insiste-t-il.

Lui qui soufflera ses 36 bougies au mois de septembre n’exclut pas de poursuivre sa route encore deux ans. A moins qu’il ne s’impose samedi à San Remo? «Je verrai ce qui est le mieux», glisse-t-il dans un sourire. Non sans avoir au préalable précisé que ses rêves sont guidés par cette course. «Tous les ans, je tente ma chance. Parfois, j’attaque dans le final. C’est mon grand objectif.»

Une chose est sûre: si Pozzato devait l’emporter ce week-end, son dauphin ne pourrait trouver à y redire. Il se serait en effet lui aussi incliné devant un beau champion.

(TDG)