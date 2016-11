Les coureurs de IAM se recasent ou se recyclent

Après quatre ans, l’aventure s’est terminée. Brutalement. IAM Cycling a cessé son activité. Dans l’air depuis le début de l’année, la nouvelle a été officialisée le 23 mai. Abasourdis, incrédules, les coureurs n’étaient pas forcément en bout de course. Au fil des jours et des étapes, la plupart a trouvé de l’embauche. Mathias Frank, Sondre Holst Enger, Clément Chevrier et Olivier Naesen revêtiront la casaque d’Ag2r La Mondiale, celle de Romain Bardet.

Le remarqué et remarquable Jarlinson Pantano et Matthias Brändle, éphémère recordman du monde de l’heure, ont trouvé refuge chez Trek, Matteo Pelucci et Aleksejs Saramontis chez Bora, Stefan Denifl, Leigh Howard et Larry Warbasse chez Aqua Blue Sport. Se sont aussi casés: Stef Clement (LottoNL-Jumbo), Dries Devenyns (Etixx-QuickStep), Martin Elmiger (BMC), Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), Reto Hollenstein (Katusha), Roger Kluge (Orica). Jonas van Genechten (Cofidis) et Simon Pellaud (Team Illuminate). Oliver Zaugg, Jérôme Coppel, Vicente Reynes et Marcel Aregger ont suspendu leur vélo à un clou.

Après huit ans de professionnalisme, Marcel Wyss se recycle. L’Emmentalois (30 ans) va endosser un rôle dans le management du fabricant bernois de vélos Thömus. Le staff s’essaye aussi à trouver un nouvel employeur. Le manager Rik Verbbrughe œuvrera pour le compte de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles, qui possède une équipe à l’échelon continental pro. Il officiera en qualité de détecteur et de coordinateur. Il dispensera aussi ses conseils avisés au micro de la RTBF. Thierry Marichal occupera la fonction de directeur sportif au sein de l’équipe WB-Veranclassic-Aqua Protect. Hendrik Werner intègre le staff d’entraîneurs de la formation Sunweb-Giant. Responsable du service course chez IAM, Jonathan Fazan dispensera son talent chez ScottSports. (TDG)