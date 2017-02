La justice américaine réclame 100 millions à Lance Armstrong

Même après la mort, la mort sportive s’entend, la vie ne s’apparente pas un long fleuve tranquille. Dépouillé de presque tous ses titres le 22 octobre 2012 - Lance Armstrong conserve sa médaille d’or glanée aux Mondiaux d’Oslo en 1993 -, lâché par Nike, l’Américain perd progressivement tous ses biens. Un juge fédéral de Washington a considéré comme valides les poursuites intentées par les autorités à son encontre. La voie est donc ouverte à un procès civil retentissant.

Le ministre de la Justice accuse le Texan d’avoir fraudé l’Etat, quand il était parrainé par l’US Postal. Entre 1998 et 2004, la poste américaine a versé plus de 32 millions de dollars à Tailwind Sports Corporation, le team cycliste, aujourd’hui dissout d’Armstrong. Le ministre réclame 100 millions de dommages-intérêts à l’ex-champion. Même s’il s’y entend pour faire du foin, Armstrong (45 ans) pourrait bien se retrouver sur la paille. Il pousse des cris d’orfraie, affirme que ces allégations sont infondées. L’Etat n’aurait subi aucun préjudice. Mieux, le service public de la poste serait sorti bénéficiaire de son contrat de sponsoring. Ses avocats certifient que l’US Postal a perçu 165 millions en temps de pub dans les médias. Dans le style: qu’on en parle en bien ou en mal, l’essentiel est qu’on en parle. Le juge Christophe Cooper a balayé cet argument dans sa décision de 37 pages. Il estime que la question du dommage subi doit être tranchée par un jury et personne d’autre. Vous l’avez compris, l’étau se resserre sur «Le Boss». De manière implacable comme son regard couleur bleu acier.

Floyd Landis, son ancien coéquipier désormais reconverti dans le business du cannabis, avait déposé une plainte en 2010 pour fraude. Il avait été rejoint par le gouvernement, conformément à la loi sur les fausses déclarations qui autorise un particulier à poursuivre une personne ou une entreprise pour tromperie. Armstrong a été officiellement déchu de ses sept victoires (1999-2005) dans le Tour de France après que l’Agence américaine antidopage (USADA) l’eut accusé d’avoir participé au «programme de dopage le plus sophistiqué de l’histoire du sport». Après des années de dénégation et malgré sa suspension à vie, Armstrong a attendu janvier 2013 pour reconnaître, devant la «papesse» de la télévision Oprah Winfrey, qu’il avait eu recours au dopage. (TDG)