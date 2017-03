La Sky est déjà sur tous les fronts

Tinkoff et IAM Cycling ont mis la flèche. Bahrain-Merida a pris le relais de Lampre, présent au plus haut niveau depuis vingt-quatre ans. Relation de cause à effet, il n’y a plus d’équipe italienne en World Tour. Voilà en trois traits, les bouleversements qui modifient la donne dans le peloton pro 2017, dégraissé de plusieurs coureurs suisses dont le champion national Jonathan Fumeaux.

Conséquence et paradoxe: les Italiens représentent le plus important contingent (61 coureurs) dudit peloton mais ses cadors ont dû s’expatrier. Le Sicilien Vincenzo Nibali, lauréat du Tour de France en 2014, est parti pour Bahreïn; le Sarde Fabio Aru, son ancien coéquipier, est resté chez Astana.

Pour le reste le cyclisme se coltine toujours les mêmes histoires (de dopage). C’est Sky qui est dans le collimateur, plus exactement Dave Brailsford, inquiété au Royaume-Uni par plusieurs enquêtes sur le dopage. Triple lauréat du Tour de France, Chris Froome a volé au secours du manager de l’équipe britannique, avec un temps de retard par rapport à ses coéquipiers…»

Tout un symbole

Parmi ceux-ci, Sergio Henao, vainqueur dimanche de Paris-Nice, symbolise, à lui seul, la dangerosité et les errements auxquels sont confrontés le cyclisme. Et par extension le Team Sky. Au Tour de Suisse 2014, le Colombien avait été victime d’un accident. Résultats de courses: la capsule d’une de ses rotules avait éclaté en 25 morceaux! Six ans plus tôt, il avait déjà été opéré du genou droit. En 2014, Sky préféra ne prendre aucun risque et le mit à pied en raison de la variation de ses valeurs sanguines. Rebelote en 2016. Sky l’auto-suspendit encore. Tout en s’attachant les services d’experts médicaux (indépendants bien sûr) pour expliquer scientifiquement le nombre très élevés de globules rouges dans le sang du coureur colombien. Qui croire, que comprendre?

D’une saison à l’autre, le cyclisme n’a pas changé de disque. Les freins du même nom continuent d’alimenter la chronique et d’inquiéter. En 2016, l’UCI avait autorisé l’utilisation de ce système. Avant de faire du rétropédalage suite à l’accident dont avait été victime l’Espagnol Ventoso à Paris-Roubaix. Sous la pression des fabricants – qui investissent en force dans les équipes – les tests ont repris. Marcel Kittel au Tour d’Abu Dhabi et Tom Boonen au «Het Nieuwsblad» ont chuté. Et les esprits se sont à nouveau échauffés. Avec les freins à disque, c’est toujours la même rengaine.

Chapitre nouveauté: Velon se lance dans la course, ou plutôt lance sa course. L’association regroupe dix des dix-huit formations World Tour. Désireuse de s’offrir une part du gâteau et donc de marcher sur les plates-bandes de certains comme ASO, elle s’improvise organisatrice. En juin, aux Pays-Bas, elle mettra sur pied les Hammer Series, une épreuve sur trois jours (sprint, montagne et poursuite par équipes), destinée à valoriser les équipes. (TDG)