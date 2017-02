Bradley Wiggins se casse une jambe dans un jeu télé

Tout juste retraité, Bradley Wiggins se faisait une joie de participer à une émission de télévision consacrée au saut à ski. Mais l'aventure a tourné court dimanche: le Britannique s'est en effet cassé une jambe!

Le quintuple médaillé d'or olympique, âgé de 36 ans, s'est dit «dégoûté» de devoir quitter l'émission «The Jump» après s'être blessé lors d'un entraînement. «Ce n'est pas une grosse fracture, je n'ai pas besoin de plâtre, seulement de repos», a-t-il tweeté.

Le vainqueur du Tour de France 2012 a participé aux quatre premiers épisodes d'un show actuellement en cours de diffusion sur Channel 4. «Bradley s'est blessé à la jambe à l'entraînement et, bien qu'il avait envie de continuer, il ne fera plus partie de l'émission après les quatre premiers épisodes», a confirmé un porte-parole de la chaîne.

Dans cette vidéo où on aperçoit Bradley Wiggins, et d'autres candidats, s'entraîner:

Plusieurs blessures graves

Wiggins, qui s'attend à une période de trois à six semaines de convalescence, est la dernière victime en date de cette émission qui consiste à faire sauter des célébrités et ex-stars du sport d'un tremplin de ski. L'année dernière, l'émission avait fait de sérieux dégâts avec sept abandons et plusieurs blessures graves.

La gymnaste Beth Tweddle, médaillée olympique à Londres 2012, avait dû être opérée des cervicales après avoir chuté à l'entraînement. L'ancienne nageuse olympique Rebecca Adlington, s'était, elle, blessée à l'épaule à l'atterrissage d'un saut et avait qualifié la douleur de «pire qu'un accouchement». Le quotidien «The Guardian» avait conclu à l'époque que «The Jump» était «l'émission la plus dangereuse du paysage audiovisuel britannique».

La chute qui a valu à Rebecca Adlington de se blesser: (si/nxp)