Une performance de mutant pour Westbrook

Russell Westbrook continue d'enchaîner les prestations étourdissantes: le meneur d'Oklahoma City a marqué 57 points et a ajouté un 38e «triple double» à ses statistiques de la saison contre Orlando (114-106 après prolongation), mercredi.

Westbrook, meilleur marqueur du Championnat 2016-17, a conduit son équipe à sa 43e victoire de la saison, synonyme de qualification pour les play-offs pour la septième fois lors des huit dernières saisons.

Il a fini la rencontre avec 57 points, à une unité de son record personnel, 13 rebonds et 11 passes décisives, soit son quatrième «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) consécutif.

ARE YOU SERIOUS RUSSELL WESTBROOK??? THIS ???? WAS HIS 50TH POINT AND SENT THE GAME TO OT! IT'S MUCH BETTER W/TITANIC MUSIC! ???????????? (@OKCTHUNDER) pic.twitter.com/LgQd1Guvvr