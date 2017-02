Une entame de match ratée coule les Lions de Genève

Les Lions de Genève devront encore patienter avant de décrocher une troisième Coupe de la Ligue. Comme lors de l'édition 2016, les Genevois se sont inclinés en demi-finale samedi soir face au BBC Monthey (99-87). Les pensionnaires du Pommier doivent leur défaite à une très mauvaise entame de match. Les hommes de Jean-Marc Jaumin, menés 22-8 après cinq minutes, n'ont pas démérité mais le mal était fait.

«On ne peut pas encaisser 54 points après les deux quarts initiaux», a déclaré Steve Louissaint. Trop laxistes, le capitaine et ses coéquipiers ont offert un boulevard au top scorer des Valaisans. Avec 27 points à son compteur, Jordan Heath s'est en effet offert une véritable promenade de santé face à Marko Mladjan & Cie. «Durant les cinq premières minutes, nous n'avons su rester sereins, a soupiré Louissaint. Face aux attaque de Heath et Humphrey, on a perdu la tête alors qu'on savait de quoi ils étaient capables...»

Si les Genevois n'ont pas baissé les bras et ont réussi à refaire leur retard, ils ont été incapables de passer devant. Ce fut d'ailleurs le principal problème des Lions dans cette partie, à savoir cette incapacité à mener au score au moins une fois dans la rencontre. Les Genevois ont eu plusieurs opportunités de virer en tête, mais à chaque fois les tirs ne rentraient pas.

Fribourg sort Lugano

Plus tôt dans la journée, Fribourg avait fait honneur à son statut de favori en écartant Lugano 75-65 dans la première demi-finale. Hormis quelques imprécisions au cours du premier quart, les Fribourgeois n'ont pas eu peur dans une rencontre qu'ils ont su appréhender comme il se doit. Et puis il y a des gestes qui ne trompent pas. De ceux qui font mal au moral de l'adversaire comme ce tir au buzzer de Jeremy Jaunin pour clore les vingt premières minutes. L'ancien meneur des Lions de Genève a réussi un tir flottant juste avant que la sirène ne retentisse.

Comme l'an passé, Fribourg et Monthey ont rendez-vous en finale ce dimanche à 16h. (TDG)