Un nouveau double double pour Clint Capela

Cette fin novembre sourit toujours autant à Clint Capela. Deux jours après avoir inscrit 20 points - son record personnel - face à Utah, le Genevois a, une fois de plus, brillé.

Avec James Harden bien sûr, il fut l'un des artisans du succès 99-96 de Houston à Detroit. Aligné durant 35 minutes, le pivot a inscrit 15 points - 7 sur 10 au tir et 1 sur 2 au lancer franc - et capté 12 rebonds pour un nouveau double double. Ses 2 blocs, ses 2 assists et son superbe alley-oop sur un service de Harden donnent encore plus de relief à sa performance. Clint Capela est bien en passe à 22 ans de devenir l'un des acteurs majeurs de la NBA.

Il lui reste toutefois un beau chemin à parcourir pour «rivaliser» avec James Harden. L'ancien sixième homme d'Oklahoma City a inspiré une fois de plus le jeu des Rockets qui ont signé dans le Michigan un troisième succès de rang. Avec ses 28 points, ses 11 assists et ses 8 rebonds, James Harden est bien l'atout maître d'une équipe qui tentera de remporter sa dixième victoire de la saison mercredi à l'occasion de la venue de Toronto.