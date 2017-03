Un double double pour Clint Capela

Avec 14 points et 12 rebonds, Clint Capela a signé son neuvième double double de la saison. Aligné durant 26 minutes, il a été crédité d'un différentiel de +15. Il fut remarquable sur la ligne des lancers francs avec un 6 sur 7 qui a dû réjouir son coach Mike D'Antoni.

Face aux Clippers, les Rockets ont réussi vingt tirs primés, dont sept pour le seul Ryan Anderson. Cette adresse à trois points sera bien la clé du succès pour Houston. Lors de leurs quatre derniers matches, les Rockets ont, ainsi, tenté... 206 tirs primés pour en réussir 72.

Thabo attend LeBron

A Atlanta, Thabo Sefolosha et les Hawks se sont imposé 100-95 devant Dallas grâce à un partiel de 12-2 dans les dernières secondes. Aligné durant 32 minutes pour inscrire 5 points et cueillir 5 rebonds, Thabo Sefolosha a, une fois de plus, été précieux en défense. Le Vaudois semble avoir retrouvé toutes ses sensations après sa blessure à l'aine. Tant mieux puisque LeBon James arrive en ville vendredi... Un LeBron James qui a perdu 103-99 mercredi à Boston avec Cleveland malgré son septième triple double de la saison (28 points/13 rebonds/10 assists). (ats/nxp)