Un 6e succès d'affilée pour Atlanta

Atlanta a cueilli samedi son sixième succès d'affilée en NBA, le troisième de suite à l'extérieur.

L'arrière vaudois n'a joué qu'un rôle mineur dans cette partie, malgré sa présence dans le cinq de départ des Hawks. Aligné pendant 18' seulement, il n'a pas inscrit le moindre point (0/3 au tir), se contentant d'un rebond et d'une interception.

Atlanta a pu compter sur Tim Hardaway Jr (22 points) et Dennis Schröder (20) pour faire la différence sur le plan offensif. Les deux hommes ont brillé dans les tirs à distance, terminant respectivement la partie avec un 5/8 et un 3/5 à 3 points quelques heures après l'officialisation du transfert de l'ancien shooteur des Hawks Kyle Korver à Cleveland. Le pivot Dwight Howard s'est également illustré, réussissant 15 points et, surtout, 20 rebonds.

A noter par ailleurs le 17e triple double réalisé par Russell Westbrook cette saison. Le meneur d'Oklahoma City a cumulé 32 points, 17 rebonds et 11 assists au cours d'un match remporté 121-106 par le Thunder face aux Denver Nuggets. (ats/nxp)