Un 13e double double pour Clint Capela

Aligné durant 29 minutes, Clint Capela a inscrit 10 points - 5 sur 7 - et a cueilli 13 rebonds pour un différentiel de 20, le plus élevé de la soirée.

Face aux Pelicans, les Rockets ont cueilli leur 50e victoire de la saison alors que dix rencontres figurent encore au programme de la saison régulière. «L'objectif, c'est 60 victoires», lance le coach Mike D'Antoni. L'ancien joueur de Milan mesure pourtant la progression de son équipe par rapport à la saison dernière. Houston n'avait, en effet, gagné que 41 rencontres lors de la saison régulière.

Atlanta perd encore

Le compteur d'Atlanta est toujours bloqué à 37 victoires. Battus 100-97 à Milwaukee emmené par un remarquable Giannis Antetokounmpo (34 points et 13 rebonds), les Hawks ont concédé une sixième défaite de rang. Cinquième de la Conférence Est à égalité avec Milwaukee, Atlanta ne compte plus que trois victoire et demie de marge sur la barre.

Comme Clint Capela, Thabo Sefolosha présente le meilleur différentiel de son équipe toujours privée de Paul Millsap. Crédité d'un 10 malgré un 0 sur 3 au tir. le Vaudois a réussi 3 lancers francs et a cueilli 7 rebonds pour un temps de jeu de 31'. Dimanche, la venue de Brooklyn, le cancre de la Ligue, devrait permettre à Thabo Sefolosha et à ses coéquipiers de renouer avec la victoire.

70 points pour Devin Booker

Cette soirée a été marquée par la performance presque incroyable de Devin Booker. A 20 ans, l'arrière de Phoenix a inscrit... 70 points lors de la défaite 130-120 des Suns à Boston. Il est devenu le sixième joueur de l'histoire de la NBA à réussir un tel total après Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson et Elgin Baylor. (ats/nxp)