«Sauvez le BBC Lausanne!»

«L’état d’urgence est déclaré.» Sur son site internet, le BBC Lausanne n’y va pas par quatre chemins. Le club vaudois, menacé de faillite et de retrait immédiat de toutes ses équipes s’il ne parvient pas à réunir 45 000 francs d’ici à vendredi, a lancé un appel aux promesses de dons. Celles-ci peuvent être effectuées par mail, à l’adresse sauveznous@bbclausanne.ch, et sur une plate-forme de crowdfunding qui sera disponible dès mardi.

«L’opération de sauvetage ne concerne pas que l’équipe élite, mais aussi 80 juniors passionnés de la sphère orange», précise le club, qui espère ne pas avoir joué une rencontre synonyme de clap de fin, dimanche après-midi face aux Lions de Genève (défaite 91-76).

La formation vaudoise, neuvième du championnat de Ligue nationale A, est censée disputer une demi-finale de Coupe de Suisse contre Monthey, samedi à la Vallée de la Jeunesse (15 h).

Convoqués par Swiss Basketball, les dirigeants lausannois se rendront à Fribourg, ce soir, pour participer à une réunion de crise. «On ne veut pas se baser sur des rumeurs. On veut avoir des certitudes. On veut connaître l’état exact de leurs finances, avoir des chiffres précis, a expliqué Giancarlo Sergi, président de la fédération, sur le site internet du Matin. On sait tous que le club a des difficultés à trouver des partenaires. On sait également que la concurrence est rude sur la place avec trois autres équipes de première division (ndlr: le LHC, le LS et le LUC). Mais on doit savoir jusqu’où le BBC Lausanne est capable de tenir. Pourra-t-il jouer sa demi-finale de Coupe? Il semble que pour l’instant il y ait plus de chances que ce soit non plutôt que l’inverse. On souhaite néanmoins encore y croire.»

Pour rappel: si le club vaudois venait à obtenir un sursis, cette semaine, il devrait cependant récolter quelque 150 000 francs d’ici à la fin de la saison pour survivre. (TDG)