Pau Gasol bat son petit frère

Pau Gasol a battu son frère Marc lors de la victoire 97-90 de San Antonio face à Memphis.

Les statistiques ont toutefois été plus favorables au cadet. Marc Gasol a inscrit 13 points et a cueilli 10 rebonds contre 9 points et 4 rebonds pour Pau. Ce match, qui est virtuellement l'affiche du premier tour des play-off, a également été marqué par la performance de LaMarcus Aldridge.

Son dernier panier, inscrit à 2'10'' du buzzer, lui a, en effet, permis d'atteindre le seuil des 15'000 points en NBA. Le joueur des Spurs signe cet exploit après avoir été contraint de faire l'impasse sur les deux derniers matches en raison d'une arythmie cardiaque mineure détectée par les médecins. Des médecins qui ont donné toutefois leur feu vert «sans restriction» à la poursuite de sa carrière. (ats/nxp)