NBA: Russel Westbrook toujours plus fort

Russell Westbrook continue d'enchaîner les prestations étourdissantes: le meneur d'Oklahoma City a marqué 57 points et a ajouté un 38e «triple double» à ses statistiques de la saison contre Orlando (114-106 après prolongation), mercredi.

Westbrook, meilleur marqueur du Championnat 2016-17, a conduit son équipe à sa 43e victoire de la saison, synonyme de qualification pour les play-offs pour la septième fois lors des huit dernières saisons.

Il a fini la rencontre avec 57 points, à une unité de son record personnel, 13 rebonds et 11 passes décisives, soit son quatrième «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) consécutif.

Il pourrait améliorer le record de Robertson

Il ne lui manque plus que trois «triples» pour égaler le record d'Oscar Robertson qui, lors de la saison 1961-62, en avait réussi 41 sous le maillot des Cincinnati Royals.

Avec huit matches de saison régulière encore à disputer, le N.0 d'OKC semble en mesure d'égaler, voire d'améliorer, le vieux record de Robertson.

Avec cette nouvelle prestation de haute-volée, Westbrook a encore marqué des points précieux dans la course au titre de meilleur joueur de la saison (MVP).

Mais alors que les play-offs vont débuter dans deux semaines, il faudra voir si cette débauche d'énergie --il a disputé tous les matches de son équipe en passant en moyenne plus de 34 minutes sur le parquet par match-- ne va coûter cher au Thunder, 6e de la conférence Ouest (43 v-31 d), qui pourrait affronter Houston et James Harden au 1er tour. (afp/nxp)