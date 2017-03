NBA: Golden State renoue avec la victoire

Golden State qui restait sur deux défaites consécutives, une première en saison régulière depuis avril 2015, est venu à bout des New York Knicks (112-105) au Madison Square Garden dimanche.

Les Warriors ont souffert, mais ils ont assuré l'essentiel, à savoir une 51e victoire qui leur redonne trois victoires d'avance sur les San Antonio Spurs, en tête de la conférence Ouest. Mais l'absence de Kevin Durant, blessé à un genou et indisponible jusqu'à nouvel ordre, perturbe les Warriors qui sont restés sous la menace des Knicks pendant toute la rencontre.

Il a fallu la fin de la 4e période pour que Golden State distance les Knicks grâce à une interception de Stephen Curry, suivi d'un panier à trois points.

«Sur la bonne voie»

Le double meilleur joueur NBA (MVP) en titre a fini la rencontre avec 31 points, mais son adresse à trois points laisse toujours à désirer (5 sur 13).

«On n'a pas joué notre meilleur basket ces derniers temps et cela a été encore compliqué ce dimanche, mais on est sur la bonne voie», a-t-il assuré. «Il faut qu'on continue de s'améliorer, parce qu'on ne joue pas au niveau où on aimerait être», a noté le meneur de Golden State.

Klay Thompson a marqué 29 points, tandis que Derrick Rose a été le meilleur marqueur des Knicks avec ses 28 points. La franchise new-yorkaise s'éloigne des play-offs avec cette 38e défaite de la saison: elle est 12e de la conférence Est et compte cinq victoires de retard sur la 8e place. (AFP/nxp)