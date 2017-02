Les Lions de Genève s'offrent Union Neuchâtel avec la manière

Les Lions de Genève ont dominé Union Neuchâtel 84-68 samedi au Pommier, dans le cadre de la 19e journée. Les hommes de Jean-Marc Jaumin ont ainsi décroché leur deuxième victoire d'affilée. Au vu de leur prestation sur leur parquet du Grand-Saconnex, leur série de quatre défaites toutes compétitions confondues semble oubliée. A l'inverse, Union a été battu pour la deuxième fois consécutive, alors qu'il avait auparavant fêté sept victoires de rang.

Les Genevois ont pu compter sur un énorme Brandon Garrett et un excellent Chad Timberlake pour venir à bout de la troupe de Manu Schmitt, incapable d'endiguer les attaques à répétition des deux mercenaires. Les Américains cumulant à eux deux pas moins de 34 points. Marko Mladjan (13) et Randon Grüninger (11) n'ont pas non plus été en reste...

De son côté, Monthey marque le pas. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue a subi une deuxième défaite d'affilée en championnat, s'inclinant 68-80 face à Boncourt.

Invaincu entre le 26 novembre et le 18 février (dates des deux échecs essuyés face à Lugano), Monthey commence à payer le manque de profondeur de son banc, dû en premier lieu à des blessures à répétition. Comme une semaine plus tôt face aux Tigers, les Chablaisiens ont craqué dans le "money time" samedi, face à une équipe qui restait pourtant sur deux défaites.

Les hommes de Niksa Bavcevic comptaient encore cinq points d'avance à la 27e minute (51-46). Mais ils sombraient dans les sept minutes qui suivaient, encaissant un sec 4-17 dont ils n'allaient pas se remettre (55-63 à la 34e). Emmené par Richard Carter (24 points, 6 rebonds, 6 assists) et Jarvis Williams (28 points, 7 rebonds), Boncourt a renversé la vapeur grâce notamment à une plus grande réussite au tir (45%, contre 33,8% pour son adversaire).

Deuxième du classement à deux longueurs de Fribourg Olympic, Monthey ne compte plus que quatre points d'avance sur son plus proche poursuivant, les Lions de Genève.

Lausanne a pour sa part décroché un succès précieux - son deuxième d'affilée - dans la lutte pour une place en play-off. Les joueurs de Randoald Dessarzin ont écrasé SAM Massagno 87-61, grâce notamment aux 15 points, 10 passes décisives et 6 rebonds d'Anton Wilson. Largement en tête à la mi-temps (50-35), le promu a vu son adversaire revenir à cinq points à la 28e (52-47), avant de se mettre définitivement à l'abri avec un partiel de 14-2.

Lugano tient la forme. Les Tigers ont battu les Starwings 86-70, obtenant un cinquième succès dans leurs six dernières sorties en championnat grâce notamment aux 20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives de Tristan Carey. Ils dépassent ainsi Union Neuchâtel et se retrouvent eux aussi à quatre longueurs de Monthey, mais en ayant joué un match de plus.

L'embellie n'a par ailleurs pas duré pour Winterthour, qui avait obtenu ses deux premiers succès de la saison au cours des deux précédentes journées. La formation zurichoise s'est inclinée 68-53 à Lucerne face à Swiss Central, qui devance toujours Boncourt et Lausanne dans la hiérarchie. (TDG)