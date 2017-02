Les Hawks reviennent de nulle part à Portland

A Portland, les Hawks ont cueilli leur 32e victoire de la saison. Ils sont pratiquement revenus de nulle part pour s'imposer 109-104 en prolongation. Une prolongation arrachée à 1 seconde du buzzer par Paul Millsap et au cours de laquelle ils furent menés de... 7 points (104-98).

Mercredi à Los Angeles face aux Clippers pour l'ultime rencontre avant la pause du All Stars Game, le retour espéré aux affaires de Thabo Sefolosha sera le bienvenu pour une équipe qui peut toujours nourrir les plus grandes ambitions dans cette Conférence Est que Cleveland ne domine plus outrageusement.

Golden State s'incline

A l'Ouest, Golden State s'est incliné 132-110 à Denver. Les Nuggets ont égalé le record établi par Houston cette saison à 3 points. Ils ont, en effet, marqué 24 paniers primés. Dans le camp adverse, Stephen Curry n'a pas témoigné de la même réussite dans cet exercice derrière la ligne avec un terrible 1 sur 11.

Cette soirée a également été marquée par l'incroyable mésaventure d'Oklahoma City à Washington. Battu 120-98 par les Wizards, le Thunder a raté vingt-quatre tirs de suite lors de cette rencontre. Victorieux de Cleveland mais battu par Golden State samedi, Russell Westbrook et ses coéquipiers n'en pouvaient tout simplement plus. (ats/nxp)