Golden State tombe à Sacramento

La meilleure équipe de NBA Golden State, en panne de réussite au tir, est tombé de haut sur le parquet de Sacramento 109 à 106 après prolongation, samedi. Les Warriors qui restaient sur cinq victoires de suite, ne s'étaient plus inclinés face aux Kings, modestes 11e de la conférence Ouest, depuis mars 2013.

A l'image de Kevin Durant, limité à dix points avec un piètre 2 sur 10, les joueurs de Steve Kerr étaient dans un mauvais jour. L'entraîneur de Golden State a lui été exclu pour avoir contesté avec virulence une décision des arbitres.

Tir manqué

Stephen Curry et Klay Thompson ont tenu leur équipe à bout de bras avec respectivement 35 et 26 points. Mais durant la prolongation, le double meilleur joueur de NBA (MVP) en titre a manqué un tir ouvert à 15 secondes de la sirène qui aurait pu donner la victoire aux Warriors.

La franchise d'Oakland, toujours solide leader de la conférence Ouest, a concédé sa huitième défaite de la saison, soit une de moins que durant toute sa saison 2015-16, la meilleure de l'histoire de la NBA.

Record

Gregg Popovich a décroché face à Denver (121-97) sa 1128e victoire à la tête de San Antonio, nouveau record pour un entraîneur NBA. Tout un symbole: Popovich est entré dans l'histoire de la NBA grâce à deux joueurs emblématiques des Spurs, Tony Parker et Manu Ginobili.

Le meneur français et l'arrière argentin avec qui «Pop» a remporté quatre de ses cinq titres NBA, ont marqué chacun 18 points en retrouvant la diabolique efficacité de leur période dorée.

Parker qui n'avait marqué qu'un seul point jeudi contre Philadelphie, a réussi un sans-faute au tir (8 sur 8) et ajouté quatre passes décisives et trois interceptions, le tout en seulement 23 minutes de présence sur le parquet!

Ginoboli, 39 ans, a inscrit lors des deux premières périodes quatre paniers à trois points. «C'était comme au bon vieux temps, il était en état de grâce», a admiré Parker, son cadet de cinq ans.

James dépasse les 28'000 points

Dans le même temps, LeBron James, impérial face aux Knicks (111-104), a dépassé le seuil des 28'000 points. Comme souvent lorsqu'il est à New York, LeBron James a fait le show au Madison Square Garden. La superstar de Cleveland LeBron James a signé sa dixième victoire de suite (111-104) dans la mythique salle des New York Knicks avec ses 32 points et 10 passes décisives.

«King James» est devenu le 8e joueur de l'histoire, le plus jeune aussi, à dépasser le chiffre symbolique des 28'000 points marqués. Les Knicks ont concédé leur 30e défaite de la saison et sont 11e à l'Est, mais restent à portée des play-off.

Encore une fois sans Sefolosha, touché à l'aine, les Atlanta Hawks sont allés gagner 113-86 à Orlando. Le Hawks sont 4es de la Conférence est, à égalité avec Toronto. (AFP/nxp)