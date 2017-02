Deuxième Coupe de la Ligue pour Monthey

Et de deux! Monthey a fait sien la Coupe de la Ligue l'an passé, et il n'était pas question pour les Chablaisiens de redonner le trophée. Mais encore fallait-il joindre le geste à l'envie. Et c'est ce que les joueurs de Niksa Bavcevic ont su faire tout au long de quarante minutes d'une bonne partie de basket. Pour dominer Olympic, le leader du championnat avait besoin d'une défense capable de freiner Derek Wright, l'énergique meneur fribourgeois. L'Américain a fini avec seulement 11 points. Pour sa défense, Wright a dû suivre le dernier quart depuis le banc puisqu'il s'est blessé en commettant une faute en toute fin de troisième période.

Un Jonathan Dubas exceptionnel

Mais dans une partie aussi serrée, il fallait qu'un homme prenne la partie à son compte. L'an dernier, Marko Mladjan avait fait la différence pour les Chablaisiens. Cette fois, c'est Jonathan Dubas qui a sorti une perf' en finale. Bosseur des deux côtés du terrain, le Veveysan a compilé 20 points, 10 rebonds et 5 interceptions. Heureusement d'ailleurs que le Vaudois a livré son match, car les Américains Young, Humphrey et Heath n'ont pas eu la même empreinte que contre les Lions en demi-finale. Excellent la veille avec six paniers à trois points réussis, Jordan Heath n'a pas connu la même réussite dimanche (10 points).

«Pour moi, tout s'est joué en deuxième mi-temps, juge le MVP de la finale Jonathan Dubas. Ce n'était plus une question de tactique mais une question de volonté. Tout le monde s'est jeté sur les ballons au sol. On ne réfléchit plus trop dans ces instants, il faut prendre la balle. On sait en plus qu'avec deux matches en deux jours, on va devoir composer avec des bobos. Personne n'est à 100% et c'est ce qui fait la difficulté de ce week-end.»

Marin Bavcevic blessé

Heureux de sa victoire en finale, Niksa Bavcevic a en revanche eu la désagréable obligation de devoir composer sans son fils Marin dès la 19e minute. Sur un fait de jeu, Marin Bavcevic a été victime d'une faute qui l'a laissé au sol plusieurs minutes. Le diagnostic ne s'est pas fait attendre avec une probable déchirure des ligaments croisés et une saison sans doute terminée pour le meneur remplaçant de Monthey. «Je suis heureux pour mon équipe, mais je suis triste pour mon fils, avoue le coach valaisan. C'était le même scénario l'année passée quand nous avions perdu Gibson. J'ai dit à la mi-temps aux joueurs qu'on allait gagner pour Marin et ils ont fait vingt minutes excellentes. La défense, comme toujours, fait gagner des matches. Ceci dit, j'ai aussi apprécié de voir cinq joueurs à plus de dix points. Fribourg ne savait pas sur quel joueur se focaliser. Et que dire de Dubas! Deux blessures aux ligaments croisés, et là il joue les leaders en montrant l'exemple.»

La perspective du triplé

Du côté fribourgeois, on attendait davantage des étrangers, mais aussi de Dusan Mladjan. Le shooteur a terminé la partie avec 10 points et un faible 1/6 à trois points. Les tirs à distance ont fait mal aux Fribourgeois. Auteurs d'un 9/21, les Montheysans ont été bien plus efficaces qu'Olympic (3/17). Avec une septième défaite de rang face aux Valaisans, les Fribourgeois nourriraient un complexe qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. «Je ne crois pas qu'il y ait de complexe, juge le Fribourgeois Arnaud Cotture. On n'a pas tenu jusqu'au bout. Il y a des détails à améliorer. Ce qui est sûr, c'est que l'on va retrouver Monthey plus tard dans la saison.»

Pour Monthey, c'est peut-être le début d'une saison exceptionnelle et d'un possible triplé. Les Valaisans seront opposés aux Lions de Genève le 8 avril à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse, et ils sont bien entendu en tête du championnat avec seulement deux défaites en treize matches. «En français, vous avez cette expression qui dit que l'appétit vient en mangeant, conclut Niksa Bavcevic. Je comprends les attentes mais je n'ai l'esprit que sur le prochain match contre Massagno. Je suis trop vieux pour voir plus loin. En plus la blessure de Marin porte un sérieux coup à notre rotation de joueurs suisses, alors on verra.» (si/nxp)