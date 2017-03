Cleveland s'offre Atlanta et un record

L'équipe de Cleveland a réussi 25 tirs primés - nouveau record - pour dominer Atlanta (135-130). Les champions en titre ont amélioré d'une unité le précédent record NBA de paniers à trois points réussis en un match, établi par les Houston Rockets le 16 décembre dernier face à La Nouvelle-Orléans.

Le 25e et dernier tir primé de la soirée, synonyme de record, a été inscrit par Kyle Korver, ancien joueur des... Hawks qui a rejoint Cleveland en janvier dernier. LeBron James a marqué 38 points pour les «Cavs», mais il a été dépassé par son coéquipier Kyrie Irving qui a fini meilleur marqueur de la rencontre avec ses 43 points.

Du côté d'Atlanta, c'est Tim Hardaway Jr. qui a été le joueur le plus prolifique avec ses 36 points. Quant à Thabo Sefolosha, présent dans le cinq de base, il a accumulé 5 points, 5 rebonds et 6 assists.

A noter que les Hawks ne sont pas passés loin de l'exploit durant cette rencontre. Après avoir compté 25 points de retard, ils sont revenus à une unité des Cavaliers à 90 secondes de la sirène. Mais grâce à James, Irving et Korver, Cleveland s'est redonné de l'air, signant sa 42e victoire de la saison en 60 matches et confortant sa 1ère place à l'Est. (ats/nxp)