San Antonio trop fort pour Detroit

San Antonio, emmené par Kawhi Leonard et Tony Parker, a nettement dominé les Detroit Pistons dans leur salle 103 à 92, vendredi. Les Spurs ont toujours fait la course en tête pour décrocher leur 41e victoire de la saison, synonyme de 2e place de la conférence Ouest, derrière Golden State.

Leonard a atteint pour la 17e fois de la saison le seuil des 30 points inscrits en un match (32 pts). Il a été épaulé par Parker qui a distillé douze passes décisives et Dewayne Dedmon, auteur d'un «double double» (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 17 points et 17 rebonds.

Les Spurs, toujours privés de Paul Gasol, blessé à un doigt, sont au beau milieu de leur traditionnel «Rodeo Trip», une série de huit matches de suite à l'extérieur alors que leur salle est utilisée pour la foire aux bétails et le rodéo de San Antonio, l'un des rendez-vous les plus importants du genre aux Etats-Unis.

Miami n'a plus perdu depuis le 13 janvier

Miami a fait mieux que le grand favori pour le titre Golden State en alignant une treizième victoire de suite, vendredi à Brooklyn (108-99). Le Heat a dépassé les Warriors, auteurs jusque-là de la plus longue série de victoires de la saison, avec douze victoires consécutives entre le 4 et le 28 novembre dernier. Il s'agit de la troisième plus longue série du genre dans l'histoire de la franchise floridienne. Miami n'a plus perdu depuis le 13 janvier et a amassé en moins d'un mois plus de victoires (13) que lors des trois premiers mois de la saison (11).

Le Heat a souffert face aux Nets, pourtant la pire équipe du Championnat 2016-17 qui a concédé sa 14e défaite de suite à domicile. L'équipe d'Eril Spoelstra a compté jusqu'à douze points de retard, avant que James Johnson, sorti du banc des remplaçants pour marquer 26 points, et Goran Dragic (21 pts) ne réveillent leur équipe.

Miami est 10e de la conférence Est (24 v-30 d), mais ne compte plus qu'une victoire de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs. (AFP/nxp)