San Antonio marque son territoire

Les San Antonio Spurs ont aligné jeudi une troisième victoire consécutive, en battant les Memphis Grizzlies (97-90) qu'ils pourraient retrouver dès le 1er tour des play-offs le mois prochain.

Cinq jours après une inquiétante défaite à Memphis (104-96), les Spurs ont pris leur revanche, mais comme souvent, les Grizzlies leur ont posé beaucoup de problèmes. Il a fallu attendre les neuf dernières minutes pour que l'équipe de Gregg Popovich prenne définitivement ses distances.

Alors que les deux équipes étaient dos à dos (74-74), David Lee, LaMarcus Aldridge et Tony Parker (13 pts, 7 passes décisives), avec notamment un panier à trois points capital dans la dernière minute, ont passé la vitesse supérieure et assuré le victoire des Spurs. Avec ses 23 points, Aldridge a dépassé le seuil symbolique des 15.000 points et fini meilleur marqueur de la rencontre, tandis que Kawhi Leonard a été limité à 19 points. «J'essaie de prendre plus de responsabilités, j'étais trop passif en début de saison et être plus agressif fonctionne bien pour moi et pour l'équipe», a constaté Aldridge.

Miami à l'arrêt

Grâce à cette 55e victoire en 71 matches, San Antonio est en embuscade à la 2e place de la conférence Ouest, à deux victoires de Golden State. Dans la course aux play-offs qui s'annonce indécise jusqu'au bout, Miami a connu un coup d'arrêt avec une nette défaite à domicile face à Toronto (101-84).

Le Heat a pourtant compté 15 points d'avance mais DeMar DeRozan a marqué 40 points et offert une quatrième victoire de suite à son équipe. Hassan Whiteside, blessé à un doigt mardi contre Phoenix, a vu son rendement affecté avec 16 points et 14 rebonds: «Cela me fait encore très mal, mais ce n'est pas le moment dans la saison pour se plaindre», a-t-il balayé.

Miami a conservé la 8e place de la conférence Est (35 v-37 d), mais peut être débordé par Chicago et Détroit (34 v-38 d). De son côté, Dallas a arraché la victoire de l'espoir face aux Clippers (97-95) grâce à Harrison Barnes, auteur du panier de la victoire et d'une interception cruciale à quatre secondes de la sirène.

Les Mavericks sont 10e (31 b-40 d), à trois victoires de la 8e place, tandis que les Clippers qui restaient sur trois victoires de suite, restent coincés à la 5e place (43 v-30 d). Ils reçoivent samedi Utah (44 v-28 d) dans un duel capital pour la 4e place qui pourrait annoncer leur confrontation au 1er tour des play-offs. (afp/nxp)