Russell Westbrook surclasse LeBron James

Russell Westbrook a fait jeudi un pas de plus vers le titre de meilleur joueur de la saison en terrassant LeBron James et Cleveland (118-109), avec, en prime, son 26e «triple double» de la saison.

Le meneur d'Oklahoma City a fini la rencontre avec 29 points, douze rebonds et onze passes décisives: il est devenu avec ce nouveau «triple» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) le troisième joueur le plus prolifique en la matière sur une saison, égalant les 26 collectionnés par Oscar Robertson en 1960-61 et 1963-64.

Seuls Robertson, avec 41 «triples» lors de la saison 1961-62, et une autre légende de la NBA Wilt Chamberlain (31, en 1967-68), ont fait, pour l'instant, mieux que lui.

Cleveland reste leader de la conférence Est

Westbrook a fait basculer ce duel indécis jusqu'au bout en faveur d'OKC dans le «money time»: il a inscrit huit points successifs qui ont relégué les Cavaliers à six points (107-101). Cleveland alignait pourtant son «Big Three», contrairement à ce qu'avait laissé entendre son entraîneur Tyronn Lue: Kyrie Irving a marqué 28 points, LeBron James 18 (8 sur 19 au tir) et Kevin Love 15.

Les champions en titre, qui venaient d'enchaîner quatre victoires consécutives, restent leaders de la conférence Est (36 v-16 d), tandis qu'Oklahoma City est 7e à l'Ouest (31 v-23 d). (AFP/nxp)