Paul Meilhat contraint à l'abandon la veille de Noël

Déballage de cadeaux, chansons de Noël... Disséminés entre les caps Leeuwin et Horn, les skippers du Vendée Globe, toujours dominé par Armel Le Cléac'h, ont célébré le Réveillon à leur manière. Mais la fête a eu un goût amer pour Paul Meilhat contraint samedi à l'abandon .

Paul Meilhat (SMA) s'est accroché le plus longtemps possible, mais il ne bouclera finalement pas son Vendée Globe. Le Breton a jeté l'éponge quatre jours après avoir détecté une grave avarie et avoir rebroussé chemin, alors qu'il était 3e de la course. Il devient le 10e navigateur à abandonner sur les 29 qui se sont élancés des Sables d'Olonne depuis maintenant plus d'un mois et demi. «C'est très dur à encaisser», avait-il lancé jeudi, pressentant certainement déjà le scénario à venir.

Le Père Noël s'est montré bien plus généreux avec Thomson (Hugo Boss) qui, en 24 heures, a réussi à reprendre un peu plus de 200 miles sur Le Cléac'h (Banque populaire VIII), sans toutefois commencer à sérieusement le menacer.

Un miracle de Noël? En tout cas, l'ambiance était plutôt légère sur la course, Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac), 4e à 2037 milles de Le Cléac'h, se fendant même d'un «Vive le Père Noël!», un bonnet rouge vissé sur la tête et l'effigie du barbu de Laponie épinglée sur le blouson.

Deux bateaux à quelques centimètres l'un de l'autre

Derrière, Alan Roura (La Fabrique), 12e, et Eric Bellion (CommeUnSeulHomme), 13e, se sont retrouvés au large de la Tasmanie dans une rencontre aussi fortuite qu'inédite dans l'histoire de l'épreuve.

Eric Bellion a marqué le coup en chantant «Petit Papa Noël» alors que le bateau du Suisse passait à quelques centimètres du sien. «On a failli avoir une collision de Noël!», a-t-il rigolé.

Troisième à 1353 milles, Jérémie Beyou devra attendre, pour les surprises. Son cadeau, le cap Horn, est à 1400 milles (près de 2500 km) de son étrave, impatient de le doubler «comme un cadeau que j'ai hâte de déballer». Il y est attendu mardi.

(afp/nxp)