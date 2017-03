Nike lancera un voile islamique sportif en 2018

Festival Le FIFDH s’apprête à démarrer au Grütli pour 10 jours de cinéma et de débats engagés. Membres du jury, l’actrice franco-algérienne Rachida Brakni et la journaliste écrivaine libanaise Joumana Haddad livrent leurs attentes à la veille de cet événement. Plus...

Par Laurence Bezaguet/Isabel Jan-Hess 06.03.2014