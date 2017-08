Nicola Spirig s'impose pour sa rentrée

Nicola Spirig a fêté une victoire pour son retour à la compétition. Elle n'avait plus couru depuis les JO de Rio (2e) et avait donné naissance en mai à sa fille Malea Lexi. La Zurichoise de 35 ans a remporté un duathlon à Saint-Moritz, composé de 6 km de course, 20 km de vélo et encore 6 km de course. Nicola Spirig a gagné en 1h30'11, avec 1'14 d'avance sur Sabine Hauswirth. 17 concurrentes ont été classées dans cette épreuve organisée par Nicola Spirig elle-même, avec son compagnon Reto Hug.

La championne a participé pour le plaisir, un bon mois après avoir repris l'entraînement. «Je disputerai des courses plus sérieuses à partir du mois de septembre», a-t-elle indiqué à l'agence ATS Sport.