Moins de 8 minutes pour gravir la tour Eiffel

Piotr Lobodzinski, N.1 mondial de la course d'escaliers, a mis 7 minutes et 54 secondes pour gravir les 1665 marches dans cette course ascensionnelle. Déjà vainqueur en 2015 et 2016, il n'a pas réussi à améliorer le record de la compétition qui était de 7 min 48.

En revanche, l'Australienne Suzy Walsham, également N.1 mondiale, a établi un nouveau temps de référence. Elle a mis 9 min 34 sec pour s'adjuger la victoire, soit 14 secondes de mieux que l'année dernière.

Piotr Lobodzinski et Suzy Walsham étaient à la tête d'un groupe de 40 coureurs d'élite spécialisés en escaliers, pour un total de 128 participants. Cette 3e édition a débuté par une course relais entre Miss France dans le cadre d'une opération de soutien à l'Association Les Bonnes Fées, qui vient en aide aux personnes démunies.

La tour Eiffel a ouvert exceptionnellement l'intégralité de ses escaliers pour la tenue de cette course. (afp/nxp)