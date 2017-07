Les sœurs de Giuli visent les Mondiaux en quêtant!

Au château du Crest et sur les hauts de l’école d’horticulture de Lullier, le Top Archer – plus grand tournoi organisé sur sol helvétique, avec 250 participants – a vécu, entre 3D (tir de chasse) et programme olympique (70/50 m), ses deux premières journées de compétition. Le week-end prochain sera consacré, sous la même bannière, aux championnats de Suisse de field, le tir en campagne. L’occasion de faire le point avec les sœurs Valentine et Clémentine de Giuli.

«Le 3D samedi était sympa, j’ai fini première. Mon résultat dimanche sur le FITA, même si j’ai gagné aussi, était un peu moins bon que prévu. La fatigue… On était sur la brèche depuis jeudi pour tout préparer», expliquait Valentine (26 ans), qui tire en recurve (arc olympique). «Je suis plutôt contente de ma 2e place de samedi et de ma performance de dimanche, même si la 2e série était un peu moins bonne», ajoutait Clémentine (24 ans), qui s’aligne en compound (arc à poulies). Pour l’une et l’autre, le Top Archer était l’occasion de préparer la Coupe du monde de Berlin, la semaine prochaine.

A votre bon cœur!

A plus longue échéance, les deux Jusserandes visent la participation aux Mondiaux, qui se tiendront en octobre à Mexico City. La qualification à obtenir pour la cadette n’est pas le problème essentiel dans cette optique; c’est la question financière: la Fédération suisse n’ayant pas la moindre pièce dans son gousset, Valentine et Clémentine doivent mettre de leur poche les 4000 fr. nécessaires pour se rendre de l’autre côté de l’Atlantique! Etudiantes – l’aînée en architecture à l’EPFL, la cadette en apprentissage d’employée de commerce – elles ne roulent pas sur l’or.

De plus, la somme s’ajoute aux frais entraînés par le matériel (2000 fr. par saison), la participation aux tournois (1000 fr. pour Berlin, 2000 ou 3000 pour d’autres) ou les entraînements quasi mensuels au Centre national de Tenero (300 fr.), le tout par tête. Afin de ne pas solliciter leurs parents plus que de raison, les deux sœurs ont accepté la proposition du site www.ibelieveinyou.ch de passer par le crowdfunding. Membres de l’équipe nationale A, les deux Genevoises en sont réduites à tendre la main pour prendre part aux Mondiaux!

Feu vert pour Taipei

Alors qu’une quarantaine de jours demeurent pour réunir la somme, elles ont déjà des promesses pour un montant de 2780 fr. «On est étonnées par ce succès. On espère que ça va le faire», lâchent-elles en chœur. Pas de souci en revanche pour l’Universiade à laquelle Valentine – qui prend part à des compétitions en France sous les couleurs du club d’Issy-les-Moulineaux — prendra part, pour la première fois, du 19 au 30 août à Taipei, avec l’espoir de terminer dans le top 15, voire «idéalement» parmi les dix meilleures: la Fédération universitaire internationale endosse l’essentiel des frais…

