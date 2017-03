Les pistards suent sang et eau à Granges

Les pistards suisses ne sont pas sur Soleure, comprenez à côté de la plaque. Ils pédalent à Granges sur leur home-trainer dans une salle du Vélodrome Suisse qui sert d’antenne à l’Office fédéral du sport (OFSPO). Sous l’œil de deux experts scientifiques, du coach national Daniel Gisiger et de son nouvel adjoint, Ross Machejefski, Olivier Beer, Cyrille Thièry, Gaël Suter, Frank Pasche ou encore Loïc Perizzolo se préparent en vue des Mondiaux de Hongkong (12-16 avril) et, à plus long terme, dans la perspective des JO de Tokyo en 2020. Ils suent sang et eau car les conditions climatiques qu’ils retrouveront en Asie sont simulées. Les performances se jouent sur davantage que de simples détails.

En ce jour de mars, le thermomètre indique 28,4 degrés dans la salle (selon la tolérance de chacun, la température peut atteindre 35 degrés). Le taux d’humidité, lui, avoisine les 85%. Entre chaleur et moiteur, Perizzolo, visage cramoisi, est le premier… à brandir le drapeau blanc. «Le vélodrome de Hongkong présente des similitudes avec celui de Granges», commente Gaël Suter. Champion d’Europe de l’omnium, le coureur de Villeneuve est installé au sommet de la hiérarchie mondiale dans cette discipline, sa discipline de prédilection.

S’il n’existait pas, le cyclisme suisse sur piste aurait dû l’inventer. Daniel Gisiger a littéralement porté à bout de bras le projet Rio 2016. Avec la prodigalité qui est la sienne. Mais le Leysenoud d’adoption est sorti un peu frustré de l’aventure olympique – vice-championne d’Europe l’année précédente, la Suisse a dû se contenter du 7e rang – et éreinté. Comme s’il fallait tenir la nostalgie et le (magnifique) poids du passé à distance tout en s’arrimer au présent, Swiss Cycling lui a donc associé Ross Machejeski.

Le Néo-Zélandais aura aussi pour mission de mettre sur pied un projet d’équipe dames pour Tokyo. Pour les raisons précitées, Gisiger ne prend pas ombrage de la présence de l’entraîneur des antipodes. «Ross apporte du sang neuf, des idées nouvelles. Indirectement, ça me pousse à me réveiller, à me remettre en questions.» Dont acte.

(TDG)