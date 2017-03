Les Suissesses éliminées sans gloire à Pékin

La défaite 8-5 concédée face aux Etats-Unis a été celle de trop pour la formation de Baden Regio. Et avant même son ultime match du Round Robin, également perdu face à la Corée du Sud (9-8), la Suisse avait perdu tout espoir d'obtenir l'une des quatre places qualificatives pour la suite du tournoi.

A l'issue de cette piteuse ultime journée, le quatuor composé de Nicole Schwägli, Marisa Winkelhausen, Nadine Lehmann et Alina Pätz a bouclé le Round Robin au 8e rang sur 12 équipes en lice, avec un bilan négatif de six défaites pour cinq victoires. Et dire que les Suissesses avaient remporté leurs quatre premières parties à Pékin avant de s'essouffler, certes face à des adversaires redoutables (Canada, Suède) mais aussi contre des formations peu cotées.

Cela a notamment été le cas jeudi face aux Américaines, emmenées par la néophyte Nina Roth. Dos au mur avant cette rencontre, les filles de Baden Regio sont entrées de travers dans la partie. Ainsi, malgré l'avantage de la dernière pierre, les curleuses helvétiques ont perdu les deux premiers ends pour être menées 4-1 à l'issue du cinquième. Un écart malheureusement trop conséquent pour une formation trop fébrile.

Affreux quatrième end

Éliminées après cette défaite, les Suissesses ne sont ensuite pas parvenues à sauver l'honneur face à la Corée du Sud. La faute à un affreux quatrième end, à l'issue duquel elles ont laissé leurs adversaires marquer cinq points.

Achevé en queue de poisson, ce championnat du monde à Pékin marque la fin d'une série pour le curling helvétique. Les Suissesses restaient en effet sur trois médailles d'or consécutives dans cette compétition. Alina Pätz et ses coéquipières avaient été elles-mêmes titrées au Japon en 2015, tandis que l'équipe de Binia Feltscher avait été sacrée en 2014 et 2016 à chaque fois au Canada.

La Suisse éliminée, le Mondial de Pékin se poursuit avec quatre équipes: les favorites Canadiennes, invaincues dans le Round Robin, les Russes, les Suédoises et les Ecossaises. (ats/nxp)